Celebre a Semana Mundial da Princesa com o Disney+!

A comemoração anual acontece no mundo inteiro com o objetivo de celebrar as histórias das Princesas Disney.





21 e 29 de agosto acontece a #WorldPrincessWeek, ou seja, a Semana Mundial da Princesa. Esse é um momento para levar pessoas de todas as idades a reviver as histórias de coragem e determinação. Entre os diasacontece a, ou seja, a. Esse é um momento para levar pessoas de todas as idades a reviver as histórias de Princesas da Disney e também para se inspirar com suas ações de

E nada melhor do que celebrar esse momento com o Disney+ , certo? Relembre, a seguir, quais são as Princesas da Disney , suas respectivas obras disponíveis no streaming e, ao final, descubra uma grande novidade!





Quais são as histórias das Princesas da Disney



Branca de Neve: em 1937 o mundo da animação foi mudado para sempre com o lançamento de Branca de Neve. não é apenas a primeira princesa oficial da Disney, mas também a primeira protagonista de um longa-metragem animado.







Cinderela: a história da jovem que perdeu o pai e passou a ser tratada como empregada por sua madrasta e as filhas encanta gerações desde 1950. Quem nunca sonhou em ter uma Fada Madrinha e achar um Príncipe Encantado?







A Bela Adormecida: lançada em 1959, esta animação conta a história da Princesa Aurora, amaldiçoada pela vingativa Malévola, que cai num sono profundo ao espetar o dedo numa roca no dia em que completa 16 anos.

Para evitar que isso aconteça, Aurora é levada para uma floresta por três fadas bondosas.







A Pequena Sereia: em 1989 o mundo viajou até o mundo submarino para conhecer a jovem Ariel, uma linda sereia que se apaixona por um humano e, por isso, acaba se envolvendo em um perigoso acordo com a bruxa do mar Úrsula.



A animação ganhou recentemente uma versão live-action, que estreia dia 06 de setembro no Disney+.







A Bela e a Fera: uma das mais românticas histórias de Princesas da Disney acompanha a jovem Bela, que para salvar o pai de uma fera misteriosa, se oferece como prisioneira em troca da liberdade dele.



Além da animação de 1991, a história também está disponível em live-action na plataforma com Emma Watson interpretando a princesa.







Aladdin: lançada em 1992, esta é outra animação que também conta com uma versão em live-action. Nela, a Princesa Jasmine, um Gênio com idade de 10 mil anos e o jovem Aladdin se unem contra o malvado Jafar.







Pocahontas: inspirado em uma história real e lançado em 1995, Pocahontas conta a história da filha do Chefe do povo nativo americano Powhatan, que observa a chegada de um misterioso navio inglês.



Quando o clima entre nativos e estrangeiros fica difícil, a jovem é de fundamental importância na busca pela harmonia entre os povos.







Mulan: uma antiga lenda chinesa inspira essa animação incrível de 1998. A jovem Mulan descobre que seu pai, já idoso, foi convocado a se alistar no exército para defender a China dos terríveis invasores Hunos.

Em um ato de valentia e generosidade, ela se disfarça de homem e toma o lugar do pai no Exército Imperial.







A Princesa e o Sapo: a sonhadora e determinada Tiana mostrou ao mundo, em 2009, que é capaz de tudo para lutar por aquilo que deseja: abrir seu próprio restaurante!







Enrolados: em 2010, o público se uniu ao criminoso mais procurado do reino, e à jovem Rapunzel e seus 21 metros de cabelos dourados e mágicos, para embarcar em uma fantástica jornada em busca da verdadeira origem da jovem.







Valente: a Princesa Merida conquistou corações em 2012 ao mostrar que uma história de princesas não precisa necessariamente de um príncipe. A jovem se mostra determinada a trilhar seu próprio caminho na vida, desafia uma antiga tradição sagrada do reino.







Frozen: um dos maiores sucessos cinematográficos de 2013 conta a história das irmãs Elsa e Anna. Além de toda a franquia Disney Princesa, Frozen também conta com uma rainha e princesa e, por isso, merece estar nessa lista!







Moana: a animação de 2016 acompanha Moana Waialiki, uma jovem que, acompanhada pelo lendário semideus Maui, começa sua jornada em mar aberto para salvar seu povo, enfrentando criaturas marinhas e descobrindo histórias do submundo.







Raya e o Último Dragão: lançado em 2021, o filme conta a história da solitária guerreira Raya, que embarca em uma incrível jornada para encontrar o último dragão e salvar seu mundo.





Tem mais novidades para os fãs das Princesas da Disney



Além dos filmes clássicos das Princesas Disney, o Disney+ acaba de estrear LEGO® Disney Princesa: Aventura no Castelo. A animação segue Tiana, Moana, Branca de Neve, Rapunzel e Ariel, que foram levadas para um castelo misterioso.

As Princesas descobrem que Gaston – vilão de A Bela e a Fera – bolou um plano maligno para dominar todos os reinos. Agora, elas devem se unir para resolver desafios ocultos e tentar salvar seus reinos.

Outra novidade para os fãs das Princesas da Disney é que, no dia 25 de agosto, chega ao Disney+ uma nova versão restaurada de Cinderela. Pela primeira vez, o filme poderá ser visto via streaming com qualidade 4K.

A obra é o resultado de anos de trabalho por parte da equipe de Restauração e Preservação dos Estúdios Walt Disney, trabalhando em estreita colaboração com os principais nomes dos Walt Disney Animation Studios.