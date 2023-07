Celebre com Encanto o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

O filme de animação da Disney traz diversos elementos latinos, mulheres fortes em sua trama e é perfeito para ser visto nesta data.



Neste dia 25 de julho é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. A efeméride reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) passou a existir em decorrência do 1º Encontro de Mulheres negras latino-americanas e afro-caribenhas realizado em 1992, na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana.

Para marcar a data, que tal apertar o play e entrar no mundo da animação Encanto, uma produção emocionante que se passa na Colômbia e é repleta de força feminina, negra e latina. Ela pode ser vista no Disney+ e foi premiada, inclusive, com um Oscar®.

Charise Castro Smith, co-diretora e co-roteirista do filme, já disse – em entrevista oficial – que o país da América do Sul foi escolhido, justamente, por sua pluralidade cultural e étnica. “A Colômbia é uma mistura fascinante de culturas, incluindo africana, indígena e europeia”, comentou ela.

O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha celebra a importância e a busca por espaço dessa parte da população feminina mundial. No Brasil, este também é o Dia Nacional de Tereza de Benguela e o Dia da Mulher Negra.









Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha: se deixe levar pela história de Encanto





As referências latinas em Encanto são encontradas desde a ambientação de sua trama até os menores detalhes da animação. Logo no início, é revelado que as aventuras da Família Madrigal se passam em montanhas escondidas da Colômbia.

Na trama, os Madrigal são liderados por uma mulher, a abuela Alma. Mãe de três filhos e com vários netos, ela assumiu a chefia do lar após a morte do marido. Sozinha, criou as crianças e se tornou uma importante figura para todos os moradores da vila onde vive.

Outra curiosidade sobre a produção é que a atriz que dá voz à Mirabel, uma das netas da avó Alma, também tem origem latina. Mesmo na versão original em inglês, quem faz a voz da menina é Stephanie Beatriz, nascida na Argentina.

“Eu aprendi muito sobre mim mesma interpretando Mirabel”, disse a atriz em entrevista oficial.





Stephanie Beatriz, atriz que interpreta Mirabel Madrigal, no espetáculo Encanto no Hollywood Bowl





Assista a Encanto, hoje e sempre, no Disney+



Lançado em 2021, o longa Encanto conta a história de Mirabel, a única integrante da Família Madrigal que não recebeu um dom mágico quando criança.

Enquanto todos os seus parentes utilizam suas habilidades para ajudar os moradores da vila, ela tenta mostrar que mesmo sem um dom, ela é especial – à sua maneira.

Quando a magia da casita em que a família vive parece ameaçada, é justamente Mirabel a única que pode salvar o Encanto!

Veja e reveja esta empolgante e divertida animação musical! Encanto está disponível no Disney+ e, para quem adora cantar junto, há também a emocionante apresentação Encanto no Hollywood Bowl, com o elenco original interpretando as canções do longa!