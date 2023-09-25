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Novidades Star Wars

Celebre o aniversário de Mark Hamill, eterno Luke Skywalker, no Disney+

25 de setembro de 2023
25 de setembro de 2023

Completando 72 anos, ator é um dos grandes destaques do universo de Star Wars.


Em 1977, ele despontou na indústria cinematográfica interpretando aquele que viria a ser um dos maiores heróis do cinema: Luke Skywalker, aprendiz de Jedi em Star Wars: Uma Nova Esperança. Estamos falando de Mark Hamill, que completa 72 anos neste dia 25 de setembro.

Nascido em Oakland, na Califórnia, Estados Unidos, Mark se formou em Teatro em Los Angeles e, ainda na década de 1960, começou a atuar em séries de televisão. 

Mark Hamill

Contudo, foi o sucesso dos filmes de Star Wars que o lançou ao status de estrela de Hollywood. Tanto que Mark retornou ao papel do icônico Jedi em diversas oportunidades ao longo dos últimos 46 anos

O ator se destaca, também, na área da dublagem, tendo feito a voz original em inglês em diversas produções, como a do personagem Arnim Zola na animação Ultimate Spiderman.

Mark Hamill


Veja Mark Hamill como Luke Skywalker no Disney+


 Todo o universo Star Wars pode ser visto via streaming, com exclusividade no Disney+. No serviço de assinatura, você encontra os seguintes títulos com Mark Hamill:

- Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

- Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

- Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983)

- Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

- Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

- Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker (2019)

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