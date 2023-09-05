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Celebre o Dia da Amazônia no Disney+ com estes importantes documentários

5 de setembro de 2023
5 de setembro de 2023

O Disney+ traz em seu catálogo duas brilhantes produções sobre este que é uma das mais importantes ecossistemas do mundo. 


Neste dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia. A data faz referência ao dia em que o príncipe Dom Pedro II decretou a criação da província do Amazonas (atual estado do Amazonas), em 1850. Em dezembro de 2007 a efeméride foi oficializada nacionalmente.

Ocupando pelo menos parte de nove estados – Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso –, a Floresta Amazônica equivale a cerca de 49% do território brasileiro.

De acordo com o site da National Geographic Brasil, além da floresta tropical, a Amazônia brasileira também engloba 37% do Cerrado, 40% do Pantanal e pequenos trechos de formações vegetais variadas.

Ainda segundo a NatGeo, é possível separar a Amazônia em seis ecossistemas principais: florestas de terra firme, de igapó, de várzea, savanas, refúgios de montanhas e manguezais.

Inspire-se, então, a preservar e conhecer melhor essa área tão importante para o Brasil e o mundo por meio dos seguintes documentários do Disney+:

Amazônia Eterna


Amazônia Eterna


O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) estima que o desmatamento na Amazônia libera 200 milhões de toneladas de carbono por ano. 

Contudo, este documentário de 2014 dirigido por Belisário Franca mostra que é perfeitamente possível explorar economicamente a região e, ainda assim, preservar o ecossistema.

Para isso, ele visita diversos projetos que alcançaram sucesso ao ajudar a economia da população local e preservar o meio ambiente. Participam, ainda, o economista Sérgio Besserman, a ambientalista Bertha Becker e o ecologista Virgilio Viana.

Juntos, os três comentam como atividades extrativistas como agricultura, pecuária e pesca são desenvolvidas de forma sustentável na região em empreendimentos que poderiam ser replicados como exemplo em diferentes locais.

Amazônia Sociedades Perdidas


Amazônia: Sociedades Perdidas


Do Brasil ao Equador, passando pelo Peru, Bolívia e outros países mais, a Floresta Amazônica ainda hoje possui extensas áreas selvagens, regiões ainda inexploradas e onde vivem pequenas tribos remotas e dispersas pelo território. 

Contudo, esta série documental de 2021 mostra que cientistas e pesquisadores estão descobrindo que a Amazônia também é o lar de grandes populações e sociedades complexas há pelo menos dois mil anos. 

Para quem é fã da natureza, o Disney+ oferece em seu catálogo diversos títulos sobre os oceanos, as florestas e outros locais ao redor do mundo. Venha viajar sem sair da sala!

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