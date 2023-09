Celebre o Dia da Árvore com a coleção Disney Natureza

Neste dia tão importante, viaje por lindas florestas e aprenda a importância da preservação com o Disney+.



Neste 21 de setembro é celebrado em todo o Brasil o Dia da Árvore. Marcada pela conscientização da preservação ambiental, a data também é uma excelente oportunidade para viajar sem sair de casa com os documentários da National Geographic no Disney+.

A coleção Disney Animais e Natureza traz uma série de produções que exploram o lado mais primitivo do planeta Terra – como Yellowstone Selvagem, que mostra o famoso parque dos Estados Unidos.





A seleção também elenca títulos que abordam as terríveis consequências do desmatamento. Em Seremos História? (2016), por exemplo, o ator Leonardo DiCaprio se une ao cineasta Fisher Stevens, para falar sobre as mudanças climáticas e apresentar ideias para evitá-las.







Explore a natureza selvagem com o Disney+



Além da coleção Disney Animais e Natureza, o Disney+ também traz uma outra seleção de produções da National Geographic que combinam muito bem com o Dia da Árvore. Trata-se da coleção Mês da Terra.

Além de levar o assinante a uma viagem extraordinária pelos cinco continentes, mostrando sua fauna e sua flora, os títulos também mostram um lado conhecido por poucos do planeta em que vivemos.

Acompanhe a luta dos povos indígenas Uru-eu-wau-wau contra o desmatamento ilegal na Amazônia em O Território, conheça a beleza dos Parques Nacionais dos Estados Unidos, ou encante-se com As Várias Faces da Terra.