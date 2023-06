Celebre o Dia do Dublador com as vozes brasileiras de Elementos

Neste 29 de junho comemora-se o Dia do Dublador no Brasil, país que é conhecido por ter uma das melhores dublagens do mundo.

No Brasil, mesmo quem faz questão de assistir a filmes legendados tem um ou outro título que confessa gostar de ver dublado. Nada melhor, então, para todo mundo que ama escutar a voz em português de seus personagens preferidos que celebrar o Dia do Dublador com a equipe de voz brasileira de Elementos, nova animação da Disney e Pixar!

Considerada uma das melhores do mundo, a dublagem brasileira é um espetáculo à parte para os fãs de produções internacionais. Principalmente por utilizar expressões bem típicas do país.

Para Diego Lima, diretor de dublagem de Elementos, “a dublagem [brasileira] é um mercado muito rico em artistas plurais, vindos de de várias regiões do país”, disse ele em entrevista oficial ao site da Disney Brasil.

Lima ainda ressalta que, apesar dos grandes estúdios estarem no sudeste do Brasil, esse é um mercado que acolhe profissionais de todos as regiões brasileiras.

"Engana-se quem pensa que só porque o eixo da dublagem é no Rio e em São Paulo, só existem dubladores paulistas ou cariocas", ressalta Diego apontando, justamente, o colega de projeto, Dláigelles Silva, mineiro e voz brasileira do personagem Gota em Elementos.





Dláigelles Silva





Dia do Dublador: quem são os ídolos dos dubladores

É bem comum os admiradores da dublagem brasileira listarem seus profissionais favoritos. Principalmente de acordo com o personagem que ele interpreta.

Dláigelles Silva, por exemplo, além de Gota, é a voz no Brasil de M’Baku, vivido por Winston Duke em Pantera Negra (2019); de João Honesto na versão em live-action de Pinóquio (2022); e de Massimo Marcovaldo em Luca (2021) e vários outros personagens.

No entanto, ele também tem seus ídolos dentro desse mercado. “Sempre acompanho o trabalho de muitos colegas que já são experientes Sou fã de todos, tento aprender com eles a forma como eles interpretam, mas nunca tentando copiar o que eles fazem”, contou em entrevista ao site da Disney Brasil.

Atriz, dubladora e cantora, Luiza Porto, a voz de Faísca em Elementos, também é a Addison na franquia Zombies, a Bia Urquiza da série Bia, a Tsireya em Avatar: O Caminho da Água (2022), a voz brasileira de Cassie Lang (Kathryn Newton) em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023) e muito mais.

À Disney Brasil, Luiza revelou que também é fã de dublagem e cultiva grande admiração por outros nomes reconhecidos da área. “A própria Sandra Mara, a Alessandra Araujo, as mulheres que vieram antes, as pessoas que com suas vozes fizeram nosso mercado crescer. Eu tenho várias inspirações aí”, finalizou.

Para quem não pegou a referência dada por Luiza, vale destacar que Alessandra Araújo, por exemplo, é a voz de Salma Hayek em filmes como Eternos (2021); enquanto que Sandra Mara faz a voz, dentre tantas outras, de Janet Van Dyne em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.





Luiza Porto





A vanguarda da dublagem brasileira

Quando questionado sobre inspirações na profissão, o diretor de dublagem de Elementos, Diego Lima, é rápido em citar um nome: “Tenho como mestre, e uma pessoa a quem eu devo muito minha carreira, o Marcelo Campos”.

Lima não poupa elogios ao ídolo: “É um dublador tido como um dos mais naturais que nós temos, um vanguardista!”.

É a voz de Marcelo Campos, por exemplo, que escutamos como Searcher Clade na versão brasileira de Mundo Estranho (2022) ou, ainda, como Diego Luna tanto na série Andor quanto no filme Rogue One: Uma História Star Wars (2016).

Contudo, Diego Lima ressalta que, assim como Luiza, também é grande admirador do trabalho de Sandra Mara. “Eu acho importante que o dublador, mesmo homem, também tenha uma referência feminina.”

Diego finaliza afirmando que tanto Marcelo Campos quanto Sandra Mara "são dois nomes que representam a potência e a pluralidade da dublagem brasileira".





Diego Lima



A todos os dubladores, um feliz Dia do Dublador e não deixem de conferir o trabalho de Luiza Porto, Dláigelles Silva e Diego Lima em Elementos. O novo filme da Disney e Pixar já está disponível nos principais cinemas de todo o Brasil!