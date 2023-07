Celebre o Dia do Rock com estas 4 produções no Disney+

De The Beatles ao U2, o que não falta no serviço de streaming é boa música para ter uma comemoração inesquecível no Dia do Rock!



Os dias 13 de julho de cada ano são perfeitos para colocar o volume no máximo e celebrar o poder da música rock ao longo do tempo. Afinal, é o Dia Mundial do Rock!

Que tal comemorar a data no Disney+? O serviço de streaming possui grande variedade de filmes, séries e especiais musicais que têm tudo a ver com um dos gêneros mais amados do mundo: o rock!

Confira, a seguir, uma seleção especial de quatro títulos para você curtir o Dia Mundial do Rock com boa música e em grande estilo!









1. The Beatles: Get Back traz um material inédito sobre a icônica banda de rock



O cineasta Peter Jackson, vencedor do Oscar®, foi o único, em 50 anos, a ter acesso a mais de 150 horas de áudio e mais de 60 horas de cenas gravadas durante ensaios e gravações dos The Beatles em janeiro de 1969.

O resultado disso tudo é a premiada série documental The Beatles: Get Back (2021), que traz uma visão inédita e privilegiada do processo de composição e da relação dos “quarteto fantástico": John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Quer um motivo mais para assistir? A produção ganhou cinco Emmys® em 2022, considerado o grande prêmio da televisão mundial e apresenta os The Beatles de uma forma íntima e única em três episódios repletos com o melhor do rock.









2. Camp Rock é um empolgante musical estrelado por Demi Lovato



O filme acompanha Mitchie (interpretada pela cantora e atriz Demi Lovato), uma jovem que vai para um acampamento de rock durante as férias de verão, onde conhece a banda Connect 3 (personagens vividos pelos irmãos do grupo Jonas Brothers).

Escondendo vir de uma família humilde, Mitchie se aproxima de Shane Gray (Joe Jonas), cantor da Connect 3, e tenta se tornar uma estrela pop – seu sonho.

O longa Camp Rock (2008) traz muitas músicas que vão fazer você querer cantar e dançar! E, ah, aproveite para ver também a continuação do filme, chamada Camp Rock 2: The Final Jam (2010).







3. Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman vai conquistar os fãs do U2



Quem gosta de uma banda de rock que se tornou uma das mais famosas no mundo ao longo das décadas, o U2, não pode deixar de curtir esse especial recheado com hits do grupo inrlandês.

Acompanhe a visita do famoso apresentador de TV norte-americano Dave Letterman a Dublin, capital da Irlanda, onde ele se reúne no especial documental produzido pela Disney com Bono e The Edge, o vocalista e o guitarrista da banda U2, respectivamente.

A cidade é o cenário perfeito para você conhecer mais sobre os músicos, toda a trajetória da banda e suas inspirações para compor suas músicas, com entrevistas exclusivas e um show muito especial.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman (2023) apresenta a história de uma das amizades mais marcantes do rock e é imperdível!

E aí, por qual desses filmes, séries ou especiais você vai começar neste 13 de julho? Se prepare e curta muito rock com o Disney+!









4. Jonas: série mostra os Jonas Brothers enfrentando desafios comuns



Não é só em Camp Rock que o grupo Jonas Brothers marca presença no Disney+! Os irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas, famosos pelo estilo pop rock, interpretam a si mesmos nessa série de 34 episódios.

No enredo de Jonas (2009-2010), que possui duas temporadas, eles precisam conciliar a fama de ser um grupo conhecido com a rotina de estudantes do ensino médio.

Mesmo provocando uns aos outros, eles permanecem unidos e se ajudam – e até encontram tempo para tocar algumas músicas. Na produção há vários momentos musicais com muito pop rock para os fãs do grupo.



Além dessas produções, o catálogo do Disney+ também está recheado de títulos com trilhas sonoras repletas de rocks que marcaram vários filmes e séries, como “Sweet Child O’ Mine”, clássico dos Guns N’ Roses que brilha em Thor: Amor e Trovão, ou ainda, “One Way or Another”, da banda Blondie, que diverte Abracadabra 2.

