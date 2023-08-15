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NOVIDADES STAR WARS

Celebre os 15 anos da animação Star Wars: The Clone Wars no Disney+

15 de agosto de 2023
15 de agosto de 2023

O filme animado é um clássico para os fãs da icônica saga criada por George Lucas.


Apesar das diferentes trilogias serem as produções mais famosas do universo Star Wars, os filmes, séries e animações também têm milhares de fãs em todo o mundo. E uma delas é Star Wars: The Clone Wars (2008), que completou 15 anos

Em agosto de 2008, o longa de animação chegou aos cinemas e, agora, a produção está disponível no Disney+. Então, quem ainda não viu, já está mais do que na hora!

Qual é a história de Star Wars: The Clone Wars


No filme da Lucasfilm, enquanto as Guerras Clônicas varrem a galáxia, Anakin Skywalker e sua nova Padawan, Ahsoka Tano, embarcam em uma missão perigosa para resgatar o filho sequestrado do líder criminoso Jabba, the Hutt.

O renegado Conde Dookan, contudo, está determinado a garantir que eles falhem e, com seu assassino mortal Asajj Ventress à espreita, esta se torna uma missão com sérias consequências.

O filme de animação é dirigido por Dave Filoni e está disponível no Disney+, assim como a série animada de mesmo nome, exibida entre 2008 e 2020.

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