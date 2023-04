Chris Pine se une ao elenco de Wish: O Poder Dos Desejos. Veja o trailer e o pôster da animação!

Prepare-se para viver uma nova e épica aventura com Wish: O Poder dos Desejos.



A Disney divulgou o primeiro trailer e o pôster de Wish: O Poder do Desejo, animação que será lançada nos cinemas em breve.









Conheça os protagonistas de Wish: O Poder do Desejo no trailer do filme





O trailer apresenta Asha, o poderoso Rei Magnífico, a cabra de estimação de Asha (chamada Valentino) e Estrela.

É possível conferir também um trecho da música “The Wish”, interpretada por Ariana DeBose, uma das várias canções compostas por Julia Michaels e Benjamin Rice para o filme.







Wish: O Poder dos Desejos



Chris Pine se junta ao elenco como o Rei Magnífico em Wish: O Poder dos Desejos





O ator Chris Pine começou oficialmente seu reinado como o Rei Magnífico em Wish: O Poder dos Desejos.

Ao lado da atriz vencedora do Oscar® Ariana DeBose (dubladora de Asha na versão em inglês), Pine empresta sua voz ao governante de Rosas, um reino mágico localizado na Península Ibérica onde os desejos se tornam realidade.

"Como a pessoa mais poderosa do reino, o Rei Magnífico precisava ser interpretado por alguém que pudesse trazer todo o charme, a inteligência e o carisma desse grande personagem, e Chris traz maravilhosamente tudo isso e muito mais", disse Jennifer Lee, produtora executiva e uma das roteiristas do filme, em comunicado oficial.





Qual a história de Wish: O Poder dos Desejos



Em Wish: O Poder Dos Desejos, Asha, uma jovem e espirituosa sonhadora de 17 anos de idade faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: a pequena esfera de energia chamada Estrela.

Juntas, Asha e Estrela enfrentam um inimigo formidável, o Rei Magnífico, para salvar sua comunidade e provar que, quando a vontade de uma pessoa corajosa se une à magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.

O filme é dirigido pelo cineasta vencedor do Oscar® Chris Buck e produzido por Peter Del Vecho. Jennifer Lee é a produtora executiva e também roteirista ao lado de Allison Moore.