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NOVIDADES DISNEY

C.H.U.E.C.O.: conheça a série que chega em breve ao Disney+

6 de julho de 2023
6 de julho de 2023

A produção original latina promete trazer muitas risadas com as aventuras de um chimpanzé que você nunca viu!


Os amantes de uma boa série de comédia não podem perder a estreia de C.H.U.E.C.O., no dia 14 de julho, somente no Disney+. Essa é a primeira sitcom do selo Disney+ Original Productions produzida na América Latina.

Para quem não conhece o termo, sitcoms são comédias que utilizam fatos cotidianos como base para seu humor. Elas fizeram grande sucesso na década de 1990 e estão de volta com força total!

C.H.U.E.C.O. é protagonizada pelo comediante argentino Darío Barassi no papel de Juan Gustozzi, e por Agustín "Soy Rada" Aristarán como a voz do personagem Chueco


A história de C.H.U.E.C.O


Juan é um professor de música e pai de três filhos que trabalha bastante para pagar as contas do dia a dia. Quando um parente distante morre, ele descobre que tem uma grande fortuna para herdar

No entanto, há uma condição para que ele receba tal herança: cuidar de Chueco, o chimpanzé de estimação do falecido. Sem pestanejar, Juan aceita a oferta. 

Ele não sabe, porém, que o animal esconde um surpreendente segredo. Aprontando todas, Chueco confronta Juan e sua família com as situações mais hilárias, mudando a vida de todos para sempre.

Caia na risada com C.H.U.E.C.O no Disney+


Seguindo o formato de sitcom, a nova produção é composta por 13 episódios de 30 minutos,e foi gravada com plateia ao vivo. C.H.U.E.C.O. tem o humor como elemento central e contará com diversas participações especiais.

Todos os episódios de C.H.U.E.C.O. estreiam juntos, no dia 14 de julho, somente no Disney+.

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