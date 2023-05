Cinco coisas que todo fã deveria fazer em Star Wars Galaxy's Edge

O parque da Disney temático Star Wars oferece atividades para todos os públicos. Saiba mais sobre essa incrível atração!



Dentro dos parques da Disney você pode encontrar mundos inteiros onde você pode viver todos os tipos de aventuras. Há atrações para os pequenos e também para os adultos que podem curtir atrações de suas franquias favoritas, como Star Wars.

Quem é fã do universo Star Wars vai curtir o Star Wars Galaxy's Edge, uma nova atração que oferece aos visitantes uma aventura única com locais e brinquedos incríveis.



Veja, a seguir, cinco lugares imperdíveis do Star Wars Galaxy's Edge:

Conheça as terras de Batuu



Os fãs de Star Wars que leram histórias em quadrinhos e jogaram videogames sabem um pouco sobre Batuu, o planeta localizado na borda da galáxia.



Com vários locais para explorar, é um ótimo lugar para se aventurar, conhecer personagens e escolher aliados, sejam eles membros da Primeira Ordem, parte da Resistência ou comerciantes neutros.





Crie seu próprio sabre de luz



Dentro do espaço da oficina de Savi, os visitantes podem levar um cristal Kyber para montar seu próprio sabre de luz!



Com materiais encontrados nos confins da galáxia, podem ser obtidos todos os tipos de desenhos e criações que serão necessários para defender o local de um ataque iminente. Qual é a cor do sabre de luz que você estará carregando?





Viva sua própria história de Star Wars



Além de poder desfrutar das histórias dos períodos dominados pela Resistência e pela Primeira Ordem, quem quiser ir um pouco mais longe pode ainda desfrutar de duas noites únicas no cruzeiro espacial Halcyon.

Em Star Wars: Galactic Starcruiser permite que a maioria dos fãs protagonize sua própria história cheia de elementos e personagens que todos os fãs irão desfrutar ao máximo.





Comida balanceada de uma galáxia muito, muito distante



Com todas as atrações para ver e explorar em Star Wars: Galaxy's Edge, os visitantes têm boas opções de lugares para fazer as pausas necessárias para comer.



O parque oferece uma grande variedade de pratos e drinks inspirados na poderosa franquia criada por George Lucas. Esta é uma experiência ideal para quem sempre se perguntou durante a sua vida inteira qual é o sabor do leite azul que Luke Skywalker bebeu.





Um companheiro único



Da mesma forma que os fãs podem criar seu próprio sabre de luz, eles também podem visitar o depósito de droides para outra experiência inesquecível.



Depois de escolher um modelo, você pode construir seu próprio droide para acompanhá-lo em aventuras pelo Galaxy's Edge ou pela sua casa. Os fãs também podem adicionar acessórios exclusivos de personalização.



Visite o Star Wars Galaxy's Edge!

Para quem quiser aproveitar algumas dessas e muitas outras, oestá presente em dois locais:(localizado no, em Anaheim,) e no(localizado no, em Orlando, na).

Que tal também curtir em casa o universo Star Wars? É possível fazer uma divertida maratona dos filmes, séries e curtas-metragens da saga que mudou o mundo da ficção científica e se tornou um verdadeiro marco no cinema. Onde? No Disney+!