Cinderela: confira 3 curiosidades sobre o clássico de 1950

A animação clássica está disponível no Disney+ e guarda algumas curiosidades que você, muito provavelmente, não sabia. Confira!





Cinderela é, sem dúvida, um grande clássico da Disney. O filme, lançado em 1950, também apresenta uma das princesas mais famosas de todos os tempos.

A produção, disponível no Disney+, conta a história de uma jovem que vive com a madrasta e as irmãs adotivas, e mantém relacionamento complicado com elas dentro de casa.

Tudo muda quando o Príncipe do reino onde vivem anuncia que está buscando uma noiva e, para isso, dará um baile real de gala a fim de conhecer sua futura pretendente esposa.

Cinderela, de início, não tem como ir à festa. No entanto, uma Fada Madrinha aparece na vida da jovem bem na noite do evento, e com um único movimento de sua varinha transforma a vida de Cinderela. Ela transforma uma abóbora comum em uma magnífica carruagem e faz o mesmo com as roupas de Cinderela, que antes eram maltrapilhas, e depois se tornam deslumbrantes.

Cinderela vai, então, ao Baile Real. No entanto, o feitiço da Fada Madrinha desaparece com o badalar da meia-noite, de modo que os momentos mágicos da protagonista têm data de validade.

Embora o filme de animação seja bem conhecido, há detalhes que você, provavelmente, não sabia! Confira três fatos interessantes sobre Cinderela.









1) O príncipe de Cinderela não tem nome



Ainda que o príncipe de Cinderela tenha nome nas versões literárias da história, o personagem é conhecido apenas como “Príncipe Encantado” no filme, assim como o príncipe em Branca de Neve e os Sete Anões (1937) é apresentado apenas como "O Príncipe", informa o The Official Disney Fan Club.









2) Uma atriz interpretou todas as cenas da Cinderela e depois elas foram criadas em animação



Você deve conhecer a atuação de Lily James como Cinderela na versão live-action do conto de fadas lançada em 2015. Mas sabia que, na animação de 1950, uma atriz também teve esse papel?

Trata-se de Helene Stanley que, aos 18 anos de idade, interpretou toda a história no desenho animado para que, depois, os animadores Marc Davis e Eric Larson pudessem tornar críveis as emoções, expressões e movimentos de Cinderela, como conta o The Official Disney Fan Club.

Ou seja, os profissionais basearam-se na atriz para criar a protagonista que o espectador vê no filme.









3) A Fada Madrinha é inspirada em uma pessoa real



A equipe por trás de Cinderela teve muita dificuldade para chegar à versão definitiva da Fada Madrinha.

Para desenhar a personagem, um dos artistas se inspirou em sua esposa, Mary Alice O'Connor, e imaginou como ela seria quando ficasse mais velha.

Na seção de extras do filme, disponível no Disney+, essa história curiosa é contada com mais detalhes.









Assista à versão restaurada de Cinderela no Disney+



Nesta sexta-feira, 25 de agosto, o Disney+ estreia uma impressionante versão restaurada de Cinderela como parte das comemorações dos 100 anos da Disney.

É a primeira vez que o filme será exibido em resolução 4K, dando ainda mais qualidade às imagens da clássica animação. Não perca!