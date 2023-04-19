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Clássicos no Disney+: 101 Dálmatas, o live-action que eternizou Glenn Close no papel de Cruella de Vil 

19 de abril de 2023
19 de abril de 2023

Saiba algumas curiosidades do filme clássico que contou com mais de 300 filhotes de dálmatas durante suas gravações.


Muito antes de Emma Stone arrasar no papel-título no filme Cruella em 2021, que conta o início da história da vilã da Disney, a premiada atriz Glenn Close viveu a terrível vilã no live-action de 101 Dálmatas de 1996, disponível com exclusividade no Disney+.

Glenn Close entregou uma das interpretações mais memoráveis do cinema em 101 Dálmatas, filme que foi um dos primeiros do estúdio a transformar animações em versões live-action.

Até hoje a produção é lembrada por ter sido roteirizada pelo aclamado diretor John Hughes e ter tido a participação de quase 300 filhotes de dálmatas para as gravações. 

Confira, a seguir, um pouco mais da história de 101 Dálmatas e por que sempre vale a pena ver e rever esse grande filme.

101 Dálmatas: o enredo do live-action estrelado por Glenn Close

Roger Dearly (Jeff Daniels) é um designer de videogames norte-americano que divide sua casa em Londres com seu dálmata de estimação, Pongo. Um dia, ao levar o cachorro para passear, Pongo se interessa por uma linda dálmata chamada Perdy

Depois de uma perseguição frenética pelas ruas de Londres, os dois finalmente topam com a cachorra e sua dona: Anita Campbell-Green (Joely Richardson). O romance logo floresce e, enquanto isso, Anita desenha um casaco de pelo manchado, inspirado nos dois cachorros. 

A chefe dela, Cruella de Vil (Glenn Close), vê o desenho e fica obcecada com a ideia de produzi-lo a partir da pele de dálmatas de verdade. Quando Cruella descobre que Perdy deu à luz 15 filhotes, ela oferece ao casal uma pequena fortuna em troca deles. 

O casal fica horrorizado e nega o pedido, causando a demissão de Anita e uma promessa de vingança por parte de Cruella. Ela então planeja transformar o seu sonho de casaco de dálmatas em realidade, nem que seja pelas próprias mãos.

A produção do live-action 101 Dálmatas 

A ideia de trazer a animação de 1961 para o mundo real partiu do então presidente da Disney na época, Joe Roth e escolheu o filme clássico baseado no enredo focado em cães de 101 Dálmatas

O aclamado roteirista e diretor John Hughes, que criou e produziu Esqueceram de Mim, escreveu o roteiro, atualizando um pouco o enredo original e eliminando os diálogos dos cachorros para tornar o filme mais realista. 

Para interpretar a vilã Cruella de Vil, Hughes apresentou o projeto diretamente para Glenn Close em Nova York, onde a atriz estrelava um musical da Broadway, Sunset Boulevard. O figurinista da produção, Anthony Powell, a convenceu do potencial do filme. 

Não só ela, como Powell, entraram com tudo na produção do longa, com o último desenhando os figurinos junto com Rosemary Burrows.

Glenn Close ganhou todos os figurinos de 101 Dálmatas 

Glenn Close se apaixonou pelo papel de Cruella. Em entrevista para a revista norte-americana Variety, ela disse ter lutado para manter algumas das falas originais do desenho animado. "Percebi que quanto mais malvada ela era, melhor. Eu amava aquela personagem”, disse a atriz. 

Glenn também disse nessa entrevista que, segundo o contrato, tinha direito de manter todas as roupas usadas no filme. "Eu tenho todos os figurinos de Cruella e agora eles estão em uma enorme coleção na Universidade de Indiana. Isso me emociona porque considero essas roupas tão importantes quanto a direção”, afirma.

O live-action de 101 Dálmatas contou com dálmatas de verdade

Outro curiosidade da produção do filme foi que o diretor Stephen Herek optou por usar cães de verdade na filmagem. “Eu garanti que a adoção de cada cachorro do filme seria pré-arranjada”, escreveu o produtor Edward S. Feldman em seu livro de memórias e em entrevista à revista The Hollywood Reporter.

“Construímos um ‘hotel dálmata’ em Shepperton e os cães foram tratados como membros da realeza. Treze treinadores foram designados para os filhotes. Precisávamos de 300 filhotes porque só podíamos gravá-los quando tivessem 5 ou 6 semanas de idade”, revelou o produtor.

Vale a pena ver e rever no Disney+ essa versão live-action memorável de 101 Dálmatas e reverenciar a interpretação divertida e impecável de Glenn Close, que transformou o longa em um clássico.

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