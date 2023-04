Clássicos no Disney+: Pateta, o Filme é o primeiro longa do famoso personagem

O filme de animação do Pateta se tornou um sucesso nos anos 1990 e trouxe um personagem inspirado nos astros Prince e Michael Jackson.



Um dos maiores clássicos de animação dos anos 1990 está disponível no Disney+: Pateta, o Filme. O longa-metragem conta a história das férias frustradas do Pateta junto de seu filho Max e é o primeiro filme protagonizado pelo famoso personagem, criado em 1932.

O longa de animação foi lançado em 1995 e ficou conhecido por seus números musicais e pela participação do pop star fictício Power Line. No entanto, poucos sabem as inspirações por trás desse personagem, que foi criado em homenagem a grandes estrelas da música.

Para conhecer melhor esse clássico cult da animação, conheça mais sobre a história e algumas curiosidades dos bastidores de Pateta, o Filme antes de estourar a pipoca e dar play para ver ou rever essa produção imperdível!







Pateta, o Filme: A história





É o último dia de aula e Max ( voz de Jason Marsden), só quer uma chance de impressionar Roxanne (Kellie Martin), uma das garotas mais atraentes da escola.

Só tem um problema: seu pai é ninguém menos que o Pateta (dublado em inglês por Bill Farmer), talvez a pessoa mais atrapalhada do mundo.

No último dia de aula antes das férias de verão, Max arma um plano com seus dois melhores amigos, B.J. (Rob Paulsen) e Bobby (Pauly Shore), para chamar a atenção de Roxanne de uma vez por todas.

Durante a última reunião com a escola no auditório, Max faz uma apresentação musical inspirada no famoso pop star Power Line e ele finalmente faz seu primeiro contato com Roxanne. No entanto, o diretor da escola desarma toda a produção e chama Pateta para buscar o filho.

Enquanto os amigos do possível casal combinam com eles de se verem em uma festa de final de ano, Pateta se preocupa com o mau comportamento do filho e decide levá-lo para uma viagem pelo país para os dois se reaproximarem.

Ressentido, Max mente para Roxanne que irá encontrar Power Line em Los Angeles em seu próximo show já que, segundo ele, o pai é amigo pessoal do artista. Agora, enquanto embarca numa road trip maluca com Pateta, Max precisará arranjar uma maneira de convencer o pai a ir até Los Angeles e, lá, conhecer Power Line.





Pateta, o Filme: Como o filme “nasceu”





O filme foi baseado diretamente na série A Turma do Pateta, de 1992, que apresentou pela primeira vez os personagens Max, B.J., entre outros.

Na época, a ideia era criar o primeiro longa focado no Pateta, personagem muito popular entre os fãs da Disney e que já tinha estrelado diversos curta-metragens desde sua criação, mas nunca um filme exclusivo.

Assim, o diretor Kevin Lima convocou os atores/dubladores da série do Pateta e iniciou a produção do filme em 1994.







Pateta, o Filme: Pop star e números musicais





O filme é repleto de ótimos números musicais e o destaque fica por conta do fictício pop star Power Line.

Em uma sessão de perguntas e respostas no Twitter em comemoração ao 25º aniversário do filme, em 2020, o diretor Kevin Lima revelou que o personagem Power Line, o ídolo de Max, foi inspirado nos astros da música Michael Jackson, Prince e Bobby Brown.

A voz do cantor do filme foi dublada por Tevin Campbell, cantor norte-americano de R&B. Segundo o artista, ele até praticou alguns passos de dança para os animadores usarem como modelo para o personagem, como contou Campbell à revista norte-americana Forbes.

Kevin Lima também disse que os compositores Jack Feldman e Tom Snow escreveram quatro potenciais números de abertura para o filme. O diretor queria uma música que fosse pop mas, ao mesmo tempo, que ajudasse a estabelecer as principais motivações de Max na trama.

Lima acabou escolhendo “Depois de Hoje”. O cantor Aaron Lohr interpreta a voz de Max para esta faixa, bem como no dueto Max-Pateta, 'Nobody Else But You'.



Assista a essa produção imperdível no no Disney+ e confira todas as confusões divertidas de Pateta, Power Line, Max e seus amigos em Pateta, o Filme!