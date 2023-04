Clássicos no Disney+: Whoopi Goldberg brilhou em Mudança de Hábito e marcou época

Uma das comédias mais famosas dos anos 1990, Mudança de Hábito traz uma história divertida, irreverente e com uma trilha sonora inesquecível.

Um dos filmes de Whoopi Goldberg mais queridos de todos os tempos está disponível com exclusividade no Disney+. A comédia irreverente Mudança de Hábito completou 30 anos no ano passado e continua a ser um dos clássicos favoritos de muita gente com suas freiras cantantes e aventuras.

A história de uma cantora de cassino que vê seu (até então) namorado cometer um crime e é colocada em um programa de proteção à testemunhas, indo para escondida em um convento em São Francisco (Califórnia).

Mudança de Hábito (1992) é lembrada até hoje por vários momentos únicos, como: seus números musicais, as tiradas ótimas de Deloris (personagem de Whoopi Goldberg), as freiras excêntricas do St. Katherine's e a incrível atuação da atriz inglesa Maggie Smith, como a madre superiora.

Veja, a seguir, algumas curiosidades sobre a produção do filme e porque ele continua a ser uma das comédias mais queridas até hoje por diferentes gerações de fãs do gênero.





Mudança de Hábito no Disney+: Divertida história da cantora que “vira” freira





Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) é uma cantora de um cassino em Las Vegas que sempre teve uma tendência a se meter em confusão. Namorando o chefe da máfia da região, Vince LaRocca (Harvey Keitel), ela acaba testemunhando ele e seus capangas assassinando um informante.

Apavorada com o que viu, ela foge do lugar e vai até a polícia com medo de ser confundida com uma cúmplice. Com sua nova (e perigosa) posição de testemunha, o sargento Eddie Souther (Bill Nunn) esconde Deloris com uma nova identidade em um convento em São Francisco.

Lá, ela é apresentada como irmã Mary Clarence para as outras freiras e apenas a madre superiora (Maggie Smith) sabe a verdadeira identidade da nova ingressante. Embora deteste a igreja desde pequena, Deloris começa a simpatizar com suas colegas e decide ajudá-las a incrementar as apresentações do coral.

Aos poucos, as performances das freiras-cantoras vão se tornando cada vez mais famosas na comunidade o que, inevitavelmente, acaba atraindo as suspeitas de Vince.





Mudança de Hábito no Disney+: Roteiro cheio de reviravoltas





Quando teve a ideia de escrever o filme, o roteirista Paul Rudnick queria parodiar alguns dos grandes filmes sobre freiras e música já existentes em Hollywood, como por exemplo A Noviça Rebelde e A Canção de Bernadette.

A ideia era reverter as expectativas e em vez de trazer freiras bem comportadas e alegres, mostrar uma infiltrada mais atrapalhada e menos “religiosa”.

Para a revista norte-americana The New Yorker, o roteirista escreveu um artigo em que conta que ele “queria que a protagonista incorporasse o atrevimento e o showbiz de cassino. Ela seria pop, com sua enxurrada de lantejoulas e piadas”.





Mudança de Hábito no Disney+: Inspiração na vida real





A equipe criativa do filme precisou se esforçar para entender melhor o funcionamento de um convento católico. Para isso, Rudnick mudou-se para um convento na zona rural de Connecticut que abrigava a ex-atriz Dolores Hart.

Hart já foi uma estrela em ascensão de Hollywood, que co-estrelou alguns clássicos dos anos 1950 e fez dois filmes com Elvis Presley antes de deixar o mundo do entretenimento para uma vida religiosa.

Fascinado pela jornada improvável de Hart, Rudnick tentou, mas não conseguiu, conhecê-la durante sua estada, mas entrevistou várias outras freiras para ter uma noção melhor de suas vidas.





Mudança de Hábito no Disney+: Bincadeiras nos bastidores





Segundo o artigo de Rudnick para a The New Yorker, o elenco gostava de “pregar peças” se vestindo de forma tão casta. As atrizes passaram várias semanas em Las Vegas filmando a última parte do filme, que mostra as irmãs de Saint Katherine correndo para o cassino para proteger Deloris de capangas contratados por seu ex-namorado.

Kathy Najimy, que interpreta a irmã Mary Patrick, Wendy Makkena (irmã Mary Robert) e outras costumavam ficar vestidas de freiras enquanto jogavam na mesa de blackjack, enquanto os convidados do cassino olhavam boquiabertos para o espetáculo sem entender absolutamente nada.





Mudança de Hábito no Disney+: Inspiração





Najimy disse mais tarde ao site Mental Floss que baseou sua atuação como Irmã Mary Patrick na animada personalidade da TV, Mary Hart – que era então a apresentadora do programa Entertainment Tonight, depois de assistir a um segmento apresentando Hart e a atriz Sally Field.





Mudança de Hábito no Disney+: Musical da Broadway e sequência no cinema





Com o sucesso estrondoso do filme, um musical foi idealizado e chegou pela primeira vez aos palcos na Califórnia quase 14 anos depois, em 2006.

O show, que apresentou novas canções originais em vez de sucessos clássicos, foi para Londres, e depois, oficialmente estreou na Broadway em 2011, onde recebeu um número de indicações ao Tony Awards, incluindo Melhor Musical.



Mudança de Hábito fez tanto sucesso que ganhou ainda uma sequência um ano depois: Mudança de Hábito 2, que trouxe novas aventuras, muita música e humor – o filme também está disponível no Disney+. Não perca a chance de maratonar essas produções pra lá de divertidas!