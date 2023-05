Clássicos no Disney+: Conheça algumas curiosidades sobre George, o Rei da Floresta

O filme se tornou referência nos anos 1990, queridinho de várias gerações e ainda, alavancou a carreira de Brendan Fraser.



Um dos filmes mais queridos da infância de várias gerações, George, o Rei da Floresta é protagonizado pelo hoje premiado ator Brendan Fraser, que interpreta George – um homem criado entre animais selvagens que, um dia, é levado para a cidade pela primeira vez na vida.

O longa se tornou um clássico dos anos 1990 e está disponível com exclusividade no Disney+. Além do papel-título, o filme conta com alguns dos momentos e personagens mais icônicos da época, como Ape, o gorila falante da família primata de George, ou Shep, o elefante do protagonista.

Caso você não se lembre desse filme memorável, veja um pouco mais da história de George, o Rei da Floresta e, ainda, algumas curiosidades imperdíveis.





Sobre o que é George, o Rei da Floresta?



George, o Rei da Floresta começa contando a história do bebê George, que sofreu um acidente de avião enquanto atravessava as selvas do Congo, sobreviveu e foi adotado pelo sábio macaco, Ape (dublado por John Cleese), que de tão inteligente é capaz de falar como um humano.

A vida entre os animais é ótima para George, que consegue se entender muito bem com todos com seu jeito atrapalhado, mas doce.

Só que um belo dia uma herdeira norte-americana chamada Ursula Stanhope (Leslie Mann), viaja de São Francisco, nos Estados Unidos, para Bukavu, local no Congo onde vive George, em busca de aventura.

Seu pretendente, Lyle Van de Groot (Thomas Haden Church), a persegue na esperança de capturar o lendário “macaco-humano” que supostamente existe nas montanhas.

Mas Ursula o conhece primeiro e ela e George começam a se apaixonar. Determinada a apresentá-lo para a sociedade urbana, ela leva George para São Francisco junto com seu “bichinho de estimação”: o elefante Shep.

Na cidade, George conhece a esnobe mãe de Ursula, Beatrice Stanhope (Holland Taylor), que, junto com Lyle, tenta acabar com o romance entre os dois, enquanto George procura se adaptar ao complicado mundo da cidade grande.



George, o Rei da Floresta é inspirado em uma animação



O filme lançado em 1997 é uma adaptação de um desenho animado de 1967! George of the Jungle foi uma série animada norte-americana que teve apenas 17 episódios, indo ao ar nas manhãs de sábado na rede de televisão norte-americana ABC.

Inspirado na lenda de Tarzan, a ideia dos produtores Jay Ward e Bill Scott era criar uma paródia da clássica história, tornando George completamente atrapalhado, cercado por macacos e outros animais mais espertos do que ele.

Na animação, George morava em uma casa na árvore na selva com sua esposa Úrsula, mas ele era tão sem noção que nem mesmo sabia que era casado. Além disso, George acreditava que seu elefante de estimação, Shep, era um cão grande demais.

Além de Shep, George conta também na animação com a ajuda de seu amigo Ape, um gorila que fala com um refinado sotaque britânico e tem o comportamento de um homem letrado.

Alta tecnologia da época usada em George, o Rei da Floresta



O ator Brandan Fraser exaltou a alta tecnologia envolvida na produção do longa em uma entrevista dada por ele à revista norte-americana GQ: “George, o Rei da Floresta usou CGI de uma forma que, na época, ainda era muito nova”.

“Essa tecnologia estava começando a se apresentar de forma mais natural, começando a se assemelhar ao que vemos hoje”, explicou o protagonista.

O ator contou ainda que as cenas feitas com Shep, o elefante-cão, foram complicadas. “Era preciso ser muito específico ao fingir acariciá-lo. Se eu fizesse muito alto ou muito baixo as coisas poderiam se complicar para a equipe de efeitos”, revelou.

Não deixe de ver e rever George, o Rei da Floresta no Disney+, uma comédia divertida e cheia de aventura que rendeu até uma sequência, que não foi estrelada por Brendan Fraser – também disponível no streaming.