Clássicos no Disney+: Uma Cilada para Roger Rabbit 

O filme de Robert Zemeckis revolucionou a animação e continua a encantar o público 35 anos depois.



Um dos filmes que revolucionaram o mundo da animação completa 35 anos em 2023 e está disponível com exclusividade para todos os assinantes do Disney+.

O longa Uma Cilada para Roger Rabbit teve a ambiciosa e inovadora (na época) ideia de unir live-action e animação em uma só história. Por conta disso, até hoje o filme é lembrado como um dos poucos projetos que conseguiu fazer essa união de forma inesquecível.

O filme, lançado em 1988 e dirigido pelo premiado cineasta Robert Zemeckis, conta a história de uma Hollywood onde desenhos animados e astros do cinema de carne e osso convivem entre si fora das telas.

Na história, em meio ao glamour dos estúdios, há uma sinistra trama para destruir a harmonia entre os dois grupos (da animação e da vida real) se desenvolve e acaba incriminando um inocente coelho para levar a culpa.

O filme levou três Oscars® e um prêmio de conquista especial do Academy Awards devido à sua técnica revolucionária de criar cenas memoráveis em que seres humanos e desenhos animados interagem de forma fluída e natural.

Uma Cilada para Roger Rabbit: a história



Na Los Angeles dos anos 1940, desenhos animados e humanos coexistem na mesma realidade. Apesar de se cruzarem em diversos locais, os personagens de animação são relegados principalmente à vizinhança de Toontown.

Em meio a isso, somos apresentados ao detetive particular Eddie Valiant (Bob Hoskins), um homem de meia idade solitário e beberrão que tem um passado misterioso que o faz odiar todos os desenhos animados e nunca pisar em Toontown.

Valiant é contratado pelo chefe do estúdio Maroon para investigar a namorada de um de seus personagens animados: Roger Rabbit (Charles Fleischer). Segundo ele, Rabbit vem recusando contratos devido aos problemas com Jessica (Kathleen Turner) e é preciso que um detetive veja se ela está ou não tendo um caso com outro.

Valiant vai até o bar onde Jessica se apresenta e descobre que ela está brincando/flertando com o dono de Toontown, Marvin Acme (Stubby Kaye). Ele tira fotos e as apresenta a Roger que, indignado, sai correndo.

No dia seguinte, Marvin Acme é encontrado morto e todas as suspeitas recaem sobre Roger. Desesperado, ele vai até o apartamento de Valiant se esconder e implorar sua ajuda para limpar o nome. Os dois então iniciam uma caçada pelo verdadeiro assassino.



Uma Cilada para Roger Rabbit: um filme para ver e rever sempre



Na resenha sobre o filme, feita na época de seu lançamento em 1988, o aclamado crítico de cinema Roger Ebert, disse que a caminho para ver o filme encontrou outros jornalistas indo para a mesma sessão. “Eles disseram que iriam vê-lo pela segunda vez em dois dias. Esse é o tipo de propaganda boca a boca que o dinheiro não compra”, escreveu o norte-americano.

Segundo o crítico, Uma Cilada para Roger Rabbit é um filme raro por ser “um bom filme enquanto inventa novas tecnologias”.

“Este filme não é apenas um grande entretenimento, mas um avanço no ofício do cinema – o primeiro filme a combinar, de forma convincente, atores reais e personagens de desenhos animados no mesmo espaço ao mesmo tempo e fazê-lo parecer real”, disse Roger Ebert.



Sheila Benson, crítica do jornal Los Angeles Times, disse o mesmo na época: “O que é incrível em Uma Cilada para Roger Rabbit, uma espécie de filme noir com pitadas de ironia, é a rapidez com que começamos a aceitar o milagre diante de nossos olhos”.

“Denso, febrilmente inventivo e uma maravilha técnica”, ela descreveu, citando o mérito do diretor Robert Zemeckis e de Richard Williams, como diretor de animação.

De acordo com o crítico de cinema Guy Lodge, do jornal inglês The Guardian, Roger Rabbit foi, em 1988, uma “criação de conceito bem alto para os padrões de Hollywood [...] realizado com fluidez e com técnicas anos-luz à frente de Mary Poppins, que tem o mesmo preceito de mistura de live-action e animação, 24 anos antes”.

Para ele, o filme funciona até hoje por ser um dos melhores a atrair a atenção tanto de crianças como de adultos.

“Roger Rabbit é uma grande brincadeira, brilhante e multifacetada que também é sombriamente engraçada, cheia de suspense, meio maluca e até estranhamente sexy”, afirmou.

Não deixe de curtir esse filme memorável no Disney+ e celebrar a inovação e diversão que Uma Cilada para Roger Rabbit trouxe ao cinema!