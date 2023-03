Colaboradora da Disney Brasil diz que o Coletivo T'Challa a inspira a ser uma pessoa melhor

Thamiles Brito conta como tem sido importante a maior representatividade nos conteúdos da Marvel e como o Coletivo se tornou uma família dentro da companhia.





Thamiles Brito, do departamento de Creative Services na Disney Brasil, conta que o Coletivo T’Challa representa uma família para ela dentro da empresa, onde ela encontra inspiração e apoio para melhorar como pessoa.

Para Thamiles, as produções da Marvel têm investido cada vez mais em personagens negros e de outras etnias, aumentando a representatividade em suas produções, o que a faz se sentir mais corajosa e confiante depois de assistir aos filmes da marca.

Thamiles é estudante de Design Gráfico e sempre foi apaixonada pelos filmes da Disney. “Desde pequena não perco um sequer”, conta. “Mas trabalhar aqui parecia um sonho distante”.

Quando Thamiles fez um curso voltado para pessoas da periferia em que o organizador trabalhava na Disney Brasil, ela se sentiu motivada a também conquistar seu lugar na Disney. “Eu entendi que isso era possível, coloquei como meta. Participei de um processo seletivos para estágio, passei e hoje estou feliz aqui”, explica a jovem.

A estagiária conta que logo no primeiro dia já se envolveu com o Coletivo T’Challa. “Fui muito bem recebida por todos do grupo”. Saiba mais sobre a importância do Coletivo T’Challa para Thamiles e sua relação com a Marvel a seguir.









Qual a importância do Coletivo T’Challa para você?

Thamiles Brito: O Coletivo T’Challa se tornou uma verdadeira família para mim, um lugar de superação, acolhimento e, principalmente, de inspiração.

Mesmo tendo pouco tempo na empresa e no grupo, já me sinto outra pessoa, mais inspirada e encorajada a ser quem eu realmente sou.



Qual é a sua relação com a Marvel?

Thamiles Brito: Eu amo as produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), porque é muito bom poder acompanhar as fases e suas evoluções. Gosto de esperar qual será o próximo filme, é sempre uma ansiedade.



Você se sente representada pelas produções e iniciativas da Marvel?

Thamiles Brito: Eu me sinto muito representada, principalmente porque cada vez mais vejo pessoas pretas como eu tendo mais visibilidade e ganhando papéis de destaque nas produções da Marvel.



Quais os momentos do UCM mais te emocionaram?

Thamiles Brito: Um dos momentos mais impactantes foi assistir no cinema o filme Vingadores: Ultimato, naquela cena do confronto final contra Thanos, quando todos nós, fãs, tínhamos perdido as esperanças.

De repente, surgem todos os principais super-heróis, parecia que estávamos em uma partida de futebol e um jogador tinha feito um gol, aquele foi um dos momentos mais marcantes e emocionantes para mim.