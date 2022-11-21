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"Coletivo T’Challa é um lugar de acolhimento na Disney Brasil", diz colaboradora

21 de novembro de 2022
21 de novembro de 2022

Anna Jorge, do departamento de Recursos Humanos, sente orgulho em poder contribuir para maior igualdade e representatividade dentro da companhia.


Anna Jorge, Analista de Recursos Humanos da Disney Brasil, afirma que o Coletivo T’Challa é um importante lugar de acolhimento e encontro entre pessoas com histórias e lutas parecidas dentro da empresa.

Para Anna, ver cada vez mais como pessoas pretas são retratadas como heroínas, e não como vilãs, nas produções da Marvel tem feito a diferença na vida dela e de muitos outros.

Anna Jorge é formada em psicologia e revela ter sonhado em trabalhar na Disney desde que começou a procurar emprego. “Quando comecei a trabalhar, a Disney foi uma das primeiras empresas que passei a seguir nas redes sociais e, por muito tempo, acompanhei de perto as vagas que iam surgindo”, explica.

A psicóloga conta como o estúdio foi importante para a sua formação pessoal e seu interesse em fazer parte do processo de trazer histórias cheias de magia à vida real.

Sempre fui apaixonada pela Disney. Desde pequena me vestia como todas as princesas, sabia os nomes dos filmes, as músicas e as coreografias”, conta.

Quando foi chamada em um dos processos seletivos abertos pela companhia, Anna logo descobriu o Coletivo T’Challa e teve interesse em participar. Após sua contratação, feita durante o período do Natal, ela já se viu envolvida nos projetos do grupo.

Saiba mais sobre o impacto do Coletivo T’Challa na vida de Anna e seus momentos favoritos da Marvel.

Como você se envolveu com o Coletivo T'Challa?


Anna Jorge: Durante o meu processo seletivo, comecei a pesquisar nas redes sociais postagens de quem já era colaborador da Disney e me deparei com um post justamente sobre o Coletivo.

Logo que fui admitida, um dos membros me encontrou em um treinamento interno e perguntou se eu tinha interesse em fazer parte do Coletivo T’Challa. É claro que aceitei na hora!

Qual a importância do Coletivo T'Challa?


Anna Jorge: São tantas coisas importantes relacionadas ao Coletivo! Pra mim foi e ainda é um lugar de acolhimento, de apoio, de alegria e de amizades. Um grupo em que é possível ser quem eu sou e comemorar conquistas com pessoas que tiveram histórias e dores parecidas com as minhas.

É um lugar para comemorarmos a luta que estamos vencendo por muitos e continuar lutando para que mais pessoas como nós tenham essas oportunidades.

A Marvel é uma parte importante da Disney para você?


Anna Jorge: Desde o primeiro filme do Homem de Ferro eu tenho uma tradição com a minha família de tentar assistir a todos os filmes do UCM no cinema. O primeiro filme de super-herói que vi foi Homem-Aranha, então não tinha como não ser apaixonada pela Marvel.

Você se sente representada pelas produções e iniciativas da Marvel?


Anna Jorge: Me sinto cada vez mais representada! Poder ver uma pessoa preta e respeitada como o super-herói do filme – e não como o vilão – foi uma virada de chave muito grande. Mostrar a nossa imagem dessa forma me dá muito orgulho.

Quais momentos do UCM mais te emocionaram?


Anna Jorge: Os finais das fases são sempre emocionantes. Mas preciso colocar em destaque algo que não foi final de fase mas me impactou tanto quanto: o encontro entre os três Homens-Aranha.

Foi a junção de três gerações que eu acompanhei enquanto crescia. Poder presenciar essa homenagem nas telonas foi extremamente emocionante e empolgante. Com certeza é uma experiência que quero contar pros meus filhos quando apresentar os filmes da Marvel pra eles!

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