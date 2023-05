Comemore o Star Wars Day testando seus conhecimentos sobre a saga de George Lucas

Descubra o quanto você sabe sobre Star Wars antes de celebrar o Star Wars Day no dia 4 de maio!



No próximo dia 4 de maio, fãs de Star Wars do mundo inteiro celebram o Star Wars Day. A franquia, criada por George Lucas, é um dos maiores sucessos do cinema mundial – e está inteiramente disponível no Disney+, assim como suas séries derivadas, animações e especiais.

Prepare seu sabre de luz, concentre toda a sua Força e responda o quiz a seguir para descobrir se você realmente sabe tudo de Star Wars:

Você sabe mesmo tudo sobre Star Wars?