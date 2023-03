Como a Capitã Marvel conseguiu seu poder?

Descubra o que levou Carol Danvers, mais conhecida como Capitã Marvel, a ganhar seus poderes cósmicos. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Quando se fala em super-heróis, logo vêm à mente pessoas com grandes poderes que vieram de outro mundo, ou que foram submetidos a experiências científicas mutantes e, ainda, àquelas que acabaram picadas por aranhas radioativas.

No caso da Capitã Marvel, no entanto, a origem de seus poderes é diferente da dos demais super-heróis do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Isso porque ela é uma humana que se tornou superpoderosa por “acidente”.







Como a Capitã Marvel ganhou seus poderes





Interpretada nos cinemas por Brie Larson, a Capitã Marvel (cujo nome real é Carol Susan Jane Danvers) é uma das super-heroínas mais poderosas do UCM. No longa, ela e Maria Rambeau (Lashanna Lynch) são duas pilotos que, em meio a uma profissão dominada por homens, encontram na dra. Wendy Lawson (Annette Bening) a chance de pilotar os aviões experimentais desenvolvidos por ela.

Quando Larson desenvolve uma nova fonte de energia para o motor de caça que construiu, Carol aceita se unir a ela no teste. Assim, se algo desse errado, ela poderia assumir o controle do voo. A viagem seguia perfeitamente bem até que ambas foram atacadas de surpresa.

As duas conseguiram desviar dos tiros disparados por um caça inimigo, mas sua aeronave acabou caindo. Elas sobreviveram à queda, porém, neste momento, Carol descobriu que Lawson tinha algo de diferente: seu sangue era da cor azul.

A cientista confessa que não era humana, mas uma Kree infiltrada na Terra, cujo verdadeiro nome era Mar-Vell. Em seguida, ela pede que Danvers fuja e tenta destruir o motor do avião. Mas é morta por Yon-Rogg (Jude Law), o piloto da nave que as perseguiu.

Carol Danvers, então, pega a arma Kree da amiga e destrói o motor do caça a fim de evitar que a fonte de energia caísse nas mãos de Yon-Rogg. O que ela não sabia é que tal energia vinha do Tesseract, uma das seis Joias do Infinito.

Quando o motor foi atingido, uma enorme explosão ocorreu. Carol Danvers absorveu a energia contida no Tesseract, o que a deixou inconsciente e fez com que perdesse as memórias de sua vida na Terra. Ao despertar, ela tinha desenvolvido super habilidades como superforça, poder de voar, habilidades psíquicas, telecinese e resistência.







Conheça a história completa da Capitã Marvel no Disney+



A produção, ambientada na década de 1990 e disponível no Disney+, apresenta a história de Carol Danvers. Interpretada por Brie Larson, ela se torna uma das super-heroínas mais poderosas do universo quando a Terra se encontra em meio de uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas.