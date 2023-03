Como a série The Bad Batch 2 se encaixa na cronologia de Star Wars?

Nova temporada da série animada do universo Star Wars estreia em janeiro no Disney+.

No dia 4 de janeiro você tem um encontro marcado com a Força Clone 99 em mais uma temporada de Star Wars: The Bad Batch. A nova produção animada da Lucasfilm chega com exclusividade ao Disney+.

Prepare-se para essa super estreia com todas as informações a seguir:





Qual a localização cronológica de The Bad Batch?

A trama da série de animação Star Wars: The Batch se passa durante a era Imperial, logo após a queda da República.





O que é a Força Clone 99?

Um grupo de Clones experimentais de elite difere geneticamente dos seus irmãos do Exército de Clones. Assim, cada um desenvolve habilidades excepcionais.

Essa singularidade faz com que esse “lote Mal Feito” de Clones se una – e se transforme em um grupo de soldados extraordinariamente eficaz, a Força Clone 99.







Qual a trama da temporada 2 de The Bad Batch?



Nesta nova leva de episódios, os Mal Feitos seguem sua jornada através do Império. Meses após os acontecimentos no planeta Kamino, eles encontrarão novos e antigos amigos – e inimigos também.

O grupo deve seguir em distintas missões mercenárias, que levarão todos a lugares desconhecidos e perigosos.





Quando a temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch estreia no Disney+?

A nova temporada de Star Wars: The Bad Batch estreia com exclusividade no Disney+ a partir do dia 4 de janeiro. Não deixe de acompanhar mais essa aventura eletrizante pela Galáxia!