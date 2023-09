Como assinar o Disney+ com um desconto inacreditável? Com essa super promoção, claro!

É hora dos novos assinantes conhecerem e os antigos reativarem suas inscrições no serviço de streaming mais mágico que existe!



Para os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), quem ama as histórias de Star Wars ou simplesmente não perde um filme da Disney, é hora de ter tudo isso e muito mais na sua casa! O Disney+ chega com uma super promoção este mês!

Até o dia 20 de setembro, você pode assinar o Disney+ com 75% de desconto nos três primeiros meses. A promoção é válida tanto para novos assinantes quanto para aqueles que desejam voltar a assinar o serviço de streaming.

O mês ainda traz estreias imperdíveis no serviço de streaming, como a recente série Star Wars: Ahsoka, a versão em live-action de A Pequena Sereia, os novos curtas animados de Eu Sou Groot, o novo longa da Pixar, Elementos, e mais!









Aproveite a promoção e assine já o Disney+



O Disney+ traz em seu catálogo toda a magia das produções da Disney. Histórias de princesas, animações e os live-actions de seus personagens favoritos, tudo isso e muito mais!

Aproveite também que o Disney+ é a casa da Marvel Studios no streaming para acompanhar todos os filmes, séries, animações, especiais e documentários com os super-heróis – e vilões! – que têm seu espaço marcado na cultura pop mundial!

E por falar em cultura pop, outro ícone que também só pode ser encontrado no Disney+ é o universo Star Wars, criado por George Lucas. Do filme de 1977, Star Wars: Uma Nova Esperança, à recente série Ahsoka, todos os títulos desta incrível saga também estão no serviço de streaming!

Não espere mais: clique e assine o Disney+ a um valor imperdível agora mesmo!