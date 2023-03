Como assistir aos filmes e curtas de Toy Story no Disney+ em ordem cronológica

Todas as produções da icônica franquia estão disponíveis no serviço de assinatura.



A importância de Toy Story (1995) para a História do cinema é inegável. A produção da Disney e da Pixar revolucionou os longas de animação e impactou até o Oscar®!

De lá para cá, um verdadeiro universo Toy Story foi criado, com diversos filmes de animação, curtas e especiais – todos disponíveis no Disney+.

Veja, a seguir, como assistir a todas essas produções na ordem cronológica dos fatos:





Qual a ordem cronológica de Toy Story?









Apesar do primeiro filme da franquia da Pixar em parceria com a Disney ter sido lançado em 1995, somando as sequências, prequelas e especiais, são 12 produções ao todo. Isso sem somar os especiais Garfinho Pergunta, que podem ser considerados à parte.

Quem quiser conferir tudo em ordem cronológica, basta seguir a lista abaixo:

- Lightyear (2022): nesta animação de sucesso, o público conhece a história de Buzz Lightyear, o patrulheiro espacial adorado pelo menino Andy e que deu origem ao famoso brinquedo.

- Ao Infinito e Além (2022): o especial documental mostra como foi o processo de evolução de Lightyear e sua transformação de boneco a humano.

- Toy Story (1995): Andy ganha um novo brinquedo – o boneco de Buzz Lightyear. E isso causa uma grande crise de ciúmes em Woody, até então o favorito do garoto. Mas quando os dois se metem em uma grande confusão, será preciso unir forças para os brinquedos escaparem inteiros.

- Toy Story 2 (1999): Andy está em um acampamento de férias quando Al, um colecionador de brinquedos, sequestra Woody. Logo, Buzz e os demais brinquedos saem em uma perigosa – e divertida – missão de resgate.

- Toy Story 3 (2010): Andy cresceu e agora se prepara para a faculdade. Enquanto seus brinquedos se preocupam com o futuro, uma confusão faz com que Woody, Buzz e companhia parem em uma creche. Lá, novos e divertidos personagens se unem a esta emocionante aventura!

- Toy Story 4 (2019): os bonecos Woody e Betty se reencontram após muito tempo e, juntos, partem em uma grande aventura.

- Toy Story Toons: Um Pequeno Grande Erro (2011): Buzz é deixado para trás, por engano, em uma lanchonete, enquanto sua versão em miniatura vinda em um lanche tenta tomar seu lugar.

- Toy Story Toons: Férias no Havaí (2011): Barbie e Ken querem ir com Bonnie em sua viagem de férias, mas são esquecidos em casa. Woody e os demais brinquedos, então, se esforçam para trazer as férias até eles.

- Toy Story de Terror (2013): o que era para ser uma viagem emocionante se transforma em uma assustadora aventura para os brinquedos neste divertido curta de suspense.

- Toy Story: Esquecidos Pelo Tempo (2013): Os brinquedos de Toy Story descobrem que um grupo de figuras de ação super divertidas são, na verdade, bem mais malucas do que eles imaginavam.

- As Aventuras de Betty (2020): o curta de animação mostra o que a bonequinha Betty andou fazendo antes de retornar em Toy Story 4.

- Festa-Sauro Rex (2012): Woody e seus amigos acham que o Rex é aquela pessoa que sempre atrapalha as festas. Mas depois que Bonnie o leva para a hora do banho, o brinquedo passa a ser o lendário Festa-Sauro Rex!

Não deixe de curtir as divertidas aventuras deste grupo de brinquedos! Toda a franquia Toy Story está disponível no Disney+!