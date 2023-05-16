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NOVIDADES MARVEL

Como é a aparição de um importante personagem que retorna em Guardiões da Galáxia Vol. 3

17 de maio de 2023
17 de maio de 2023

O personagem interpretado por Michael Rooker está presente no novo filme da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O filme Guardiões da Galáxia Vol. 3, em cartaz nos cinemas, está repleto de momentos emocionantes. E um deles pega o público de surpresa, ao trazer de volta um personagem que não fazia mais parte da história.

Trata-se de Yondu, interpretado por Michael Rooker. Vale ressaltar que o mercenário morreu em Guardiões da Galáxia Vol. 2, de 2017. Quer saber como ele aparece agora? Descubra a seguir!

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Guardiões da Galáxia Vol. 3: como é a aparição de Yondu no filme 


Durante o conflito final contra o Alto Evolucionário, Kraglin (Sean Gunn) se propõe a proteger Luganenhum de um ataque, pois ele sempre foi um Ravager fiel a Yondu enquanto este estava vivo. 

Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, inclusive, o personagem é visto tentando controlar – sem sucesso – a flecha Yaka, arma que pertencia a Yondu.

No momento em que mais precisava, porém, Kraglin teve uma visão importante. No meio da batalha, ele "viu" Yondu, ouvindo-o dizer: "Use seu coração, garoto". 

Assim, ele conseguiu controlar a flecha e usá-la. Desta forma, o personagem de Michael Rooker teve uma breve, porém importante, participação no novo filme. 

Assista a Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas


Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) e o resto dos Guardiões devem iniciar uma difícil missão para salvar a vida de Rocket

Assista já a este novo sucesso da Marvel Studios nos principais cinemas do Brasil. Para obter as últimas notícias sobre o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!

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