O famoso ator volta a interpretar Stakar Ogord no novo filme dos Guardiões da Galáxia. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoë Saldaña), Rocket (voz de Bradley Cooper), Groot (voz de Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff) e Nebulosa (Karen Gillan) estão de volta em Guardiões da Galáxia Vol. 3, em exibição nos cinemas.

Mas não são só eles que voltaram a aparecer! A produção dirigida por James Gunn também apresenta outros personagens que já faziam parte da franquia, como Stakar Ogord, interpretado pelo lendário ator norte-americano Sylvester Stallone e visto anteriormente em Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017).

Saiba mais detalhes sobre sua participação, a seguir:





Guardiões da Galáxia Vol. 3: como é a participação de Sylvester Stallone



Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, Star-Lord e seus companheiros embarcam em uma difícil missão para salvar a vida de Rocket.

Para isso, eles contam com a ajuda dos Saqueadores, grupo liderado justamente pelo personagem de Sylvester Stallone, Stakar Ogord.

Ogord concorda em ajudar os Guardiões e permite que a nova versão de Gamora, que faz parte dos Saqueadores, vá com eles. É assim que o personagem do famoso ator aparece no filme.

No final da história, Stakar aparece novamente quando Gamora retorna da missão e volta ao grupo dos Saqueadores.





Não perca Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas



O novo filme já está nos cinemas do Brasil e você pode garantir o seu ingresso pela página oficial de lançamento.

Para saber todas as últimas notícias sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de conferir a página Marvel Insider!