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Como é o retorno de Darren Cross em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

17 de fevereiro de 2023
17 de fevereiro de 2023

O novo filme já está em exibição nos cinemas e traz a volta do vilão Darren Cross. Aviso: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegou aos cinemas do Brasil, dando início à Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Uma das surpresas é o retorno de Darren Cross (Corey Stoll), o vilão do primeiro Homem-Formiga (2015) também chamado de Jaqueta Amarela.

Na trama, o Homem-Formiga (Paul Rudd), a Vespa (Evangeline Lilly), Cassie (Kathryn Newton), Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) vão para o Reino Quântico, onde precisam enfrentar inúmeros perigos.

E é justamente ali que eles reencontram Darren Cross. Saiba mais sobre a volta do personagem a seguir:


Homem-Formiga, Cassie e a Vespa


Qual a participação de Darren Cross em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?


Apesar do trailer já ter indicado que o vilão M.O.D.O.K estaria presente na trama, o público ainda não sabia que se tratava, na verdade, de Darren Cross.

O novo filme do Homem-Formiga revela que Kang, o Conquistador (Jonathan Majors) reconstruiu Darren, que tinha ficado preso no Reino Quântico, e o transformou em M.O.D.O.K.

Sua aparência também é diferente daquela que o público havia conhecido anteriormente: agora, Darren tem uma cabeça enorme e o corpo pequeno.

Os super-heróis ficam bastante surpresos ao revê-lo - ainda mais com esse novo visual.


Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Veja Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas


O novo filme está em exibição nos cinemas de todo o Brasil. Garanta o seu ingresso agora mesmo pela página oficial de lançamento.

Aproveite também para conferir Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa (2018) no Disney+. Para saber as últimas novidades do UCM, não deixe de acessar a página Marvel Insider.

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