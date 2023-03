Como e quando Minnie Mouse foi criada?

Famosa por sua personalidade alegre e seu vestido de bolinha, Minnie foi apresentada ao público juntamente com Mickey Mouse.



Desde 1928, Mickey Mouse e Minnie Mouse encantam e alegram o público com suas aventuras ao lado de seus amigos. O casal apareceu pela primeira vez na animação O Vapor Willie (Steamboat Willie), disponível no Disney+.

O surgimento de Minnie está diretamente ligado à criação do próprio Mickey, cuja história é contada no documentário Mickey: A História de um Camundongo – também disponível no streaming.

A seguir, conheça um pouco mais sobre o processo criativo da simpática companheira de vestido de bolinha:





A criação de Minnie Mouse





Walt Disney teve a ideia da sua mais famosa criação durante uma viagem de trem, conforme mostra o documentário Mickey: A História de um Camundongo.

Em uma entrevista exibida no especial, o desenhista conta que “Mickey Mouse surgiu em minha mente em uma viagem a Hollywood, numa época em que minha sorte e a de meu irmão, Roy, não estava boa, e o desastre parecia se aproximar”.

Foi nesse período que ele, na garagem de casa, começou a trabalhar na animação O Vapor Willie. E, para que a trama de Mickey fosse completa, ele precisava de uma companheira. Assim surgiu Minnie Mouse, que também estreou na animação do barco a vapor.







As vozes de Minnie Mouse





Apesar de inicialmente não ter uma série só sua, Minnie apareceu em 74 diferentes animações ao lado de Mickey e do cachorro Pluto. Nas primeiras produções, o próprio Walt Disney e outros membros de sua equipe deram voz à personagem.

No entanto, nos início dos anos 30, Marcellite Garner, do departamento de artes, assumiu a voz de Minnie.

Em 1986 foi celebrado o Ano da Minnie Mouse, dando à personagem todo o reconhecimento que ela merecia. Nesse mesmo período, ela ganhou uma nova voz original, a de Russi Taylor.

A norte-americana, original de Massachusetts, concorreu com 200 candidatas, e assumiu o papel de voz original de Minnie. “De certa forma, [dar voz à] Minnie me torna melhor do que antes, porque há muito o que viver”, disse ela em entrevista ao site D23.com.

Com o falecimento de Taylor, Kaitlyn Robrock assumiu a voz original em inglês da icônica personagem.