Cancel
Novidades Disney

Como e quando Minnie Mouse foi criada?

23 de fevereiro de 2023
23 de fevereiro de 2023

Famosa por sua personalidade alegre e seu vestido de bolinha, Minnie foi apresentada ao público juntamente com Mickey Mouse. 


Desde 1928, Mickey Mouse e Minnie Mouse encantam e alegram o público com suas aventuras ao lado de seus amigos. O casal apareceu pela primeira vez na animação O Vapor Willie (Steamboat Willie), disponível no Disney+.

O surgimento de Minnie está diretamente ligado à criação do próprio Mickey, cuja história é contada no documentário Mickey: A História de um Camundongo – também disponível no streaming.

A seguir, conheça um pouco mais sobre o processo criativo da simpática companheira de vestido de bolinha:

A criação de Minnie Mouse

Walt Disney teve a ideia da sua mais famosa criação durante uma viagem de trem, conforme mostra o documentário Mickey: A História de um Camundongo.

Em uma entrevista exibida no especial, o desenhista conta que “Mickey Mouse surgiu em minha mente em uma viagem a Hollywood, numa época em que minha sorte e a de meu irmão, Roy, não estava boa, e o desastre parecia se aproximar”.

Foi nesse período que ele, na garagem de casa, começou a trabalhar na animação O Vapor Willie. E, para que a trama de Mickey fosse completa, ele precisava de uma companheira. Assim surgiu Minnie Mouse, que também estreou na animação do barco a vapor.

Minnie Mouse


As vozes de Minnie Mouse

Apesar de inicialmente não ter uma série só sua, Minnie apareceu em 74 diferentes animações ao lado de Mickey e do cachorro Pluto. Nas primeiras produções, o próprio Walt Disney e outros membros de sua equipe deram voz à personagem. 

No entanto, nos início dos anos 30, Marcellite Garner, do departamento de artes, assumiu a voz de Minnie. 

Em 1986 foi celebrado o Ano da Minnie Mouse, dando à personagem todo o reconhecimento que ela merecia. Nesse mesmo período, ela ganhou uma nova voz original, a de Russi Taylor.

A norte-americana, original de Massachusetts, concorreu com 200 candidatas, e assumiu o papel de voz original de Minnie. “De certa forma, [dar voz à] Minnie me torna melhor do que antes, porque há muito o que viver”, disse ela em entrevista ao site D23.com.

Com o falecimento de Taylor, Kaitlyn Robrock assumiu a voz original em inglês da icônica personagem.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set