Como estão atualmente as protagonistas de Abracadabra?

As irmãs Sanderson retornam a Salém para se vingar em seu novo filme, exclusivo do Disney+. Antes da estreia, saiba como estão as atrizes hoje.

Prepare-se para ver Abracadabra 2 porque as irmãs Sanderson estão de volta. A arrepiante sequência de um clássico do Halloween mais uma vez apresenta o trio de bruxas: Winnifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy).

No novo filme Abracadabra 2, que estreia em 30 de setembro no Disney+, as três bruxas do século 17 buscam vingança e tentam causar estragos na cidade de Salém, 29 anos depois de quando estiveram por lá.







Abracadabra 2 | Conversa com o Elenco | Disney+



No entanto, agora, três jovens estudantes do Ensino Médio terão a chance de impedi-las e frustrar seus planos antes do amanhecer, na noite de véspera do Halloween (Dia das Bruxas).

Lançado em 1993, o longa Abracadabra foi um sucesso na época e referência para vários outros filmes que reúnem terror com humor. E, hoje, a produção segue mais relevante do que nunca.

Antes de ver a sequência de Abracadabra, dirigida por Anne Fletcher, que tal ver como estão as irmãs Sanderson atualmente?





Bette Midler (Winnifred Sanderson)







A atriz, cantora, comediante e produtora americana continua brilhando em Hollywood aos 76 anos. Além de Abracadabra, Bette é conhecida por suas participações em filmes como Cuidado com as Gêmeas (1988), Amigas para Sempre (1988), Cenas em um Shopping (1991), entre outros.





Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson)







A atriz Sarah Jessica Parker tinha 28 anos quando interpretou Sarah Sanderson no primeiro Abracadabra. Depois do longa, sua carreira decolou e hoje, aos 57 anos, é uma das maiores estrelas do showbusiness.



Além de ser a protagonista por seis anos de uma famosa série que se passa em Nova York e que marcou época, de 1996 a 2004, Sarah Jessica Parker ainda participou de filmes como: Ed Wood (1994), Miami Rhapsody (1995) e Tudo em Família (2005).





Kathy Najimy (Mary Sanderson)







Aos 65 anos, a atriz norte-americana tem mais de 30 anos de carreira e continua participando de filmes e séries. Entre as produções mais conhecidas em que Najimy fez parte do elenco estão Mudança de Hábito (1992) e Mudança de Hábito 2 (1993) .