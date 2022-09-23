Cancel
Novidades Disney+

Como estão atualmente as protagonistas de Abracadabra?

23 de setembro de 2022
23 de setembro de 2022

As irmãs Sanderson retornam a Salém para se vingar em seu novo filme, exclusivo do Disney+. Antes da estreia, saiba como estão as atrizes hoje.


Prepare-se para ver Abracadabra 2 porque as irmãs Sanderson estão de volta. A arrepiante sequência de um clássico do Halloween mais uma vez apresenta o trio de bruxas: Winnifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy).

No novo filme Abracadabra 2, que estreia em 30 de setembro no Disney+, as três bruxas do século 17 buscam vingança e tentam causar estragos na cidade de Salém, 29 anos depois de quando estiveram por lá.


Abracadabra 2 | Conversa com o Elenco | Disney+


No entanto, agora, três jovens estudantes do Ensino Médio terão a chance de impedi-las e frustrar seus planos antes do amanhecer, na noite de véspera do Halloween (Dia das Bruxas).

Lançado em 1993, o longa Abracadabra foi um sucesso na época e referência para vários outros filmes que reúnem terror com humor. E, hoje, a produção segue mais relevante do que nunca.

Antes de ver a sequência de Abracadabra, dirigida por Anne Fletcher, que tal ver como estão as irmãs Sanderson atualmente?

Bette Midler (Winnifred Sanderson)

Winnifred Sanderson


 A atriz, cantora, comediante e produtora americana continua brilhando em Hollywood aos 76 anos. Além de Abracadabra, Bette é conhecida por suas participações em filmes como Cuidado com as Gêmeas (1988), Amigas para Sempre (1988), Cenas em um Shopping (1991), entre outros.

Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson)

Sarah Sanderson


A atriz Sarah Jessica Parker tinha 28 anos quando interpretou Sarah Sanderson no primeiro Abracadabra. Depois do longa, sua carreira decolou e hoje, aos 57 anos, é uma das maiores estrelas do showbusiness.

Além de ser a protagonista por seis anos de uma famosa série que se passa em Nova York e que marcou época, de 1996 a 2004, Sarah Jessica Parker ainda participou de filmes como: Ed Wood (1994), Miami Rhapsody (1995) e Tudo em Família (2005).

Kathy Najimy (Mary Sanderson)

Mary Sanderson


Aos 65 anos, a atriz norte-americana tem mais de 30 anos de carreira e continua participando de filmes e séries. Entre as produções mais conhecidas em que Najimy fez parte do elenco estão Mudança de Hábito (1992) e Mudança de Hábito 2 (1993) .

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set