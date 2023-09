Como foi feita a restauração dos curtas clássicos da Disney disponíveis no Disney+

As produções foram relançadas no streaming em como parte dos festejos dos 100 anos da Disney. Saiba mais!

Em comemoração aos seus 100 anos de magia, a Disney está relançando no Disney+ alguns dos curta-metragens mais icônicos de sua História. Ao todo, 27 produções foram remasterizadas pela equipe de Restauração e Preservação do The Walt Disney Studios.

“Todos [os curtas] são diferentes no que diz respeito ao que conseguimos trabalhar”, declarou Karen Weissman, gerente de Restauração e Preservação do The Walt Disney Studios, em entrevista ao site D23.com.

“Para muitos [curtas] do final dos anos 1920 e início dos anos 1930, nem sempre tínhamos os elementos originais [à nossa disposição]. Alguns deles não sobreviveram com o tempo, mas alguns sim”, destacou.

Para Weissman, “isso tornou tudo um pouco mais desafiador, então tivemos que tentar encontrar a melhor fonte para obter a melhor qualidade de imagem e áudio possível”.









Recuperando 100 anos de animações da Disney



Ao longo da História da Disney, o próprio traço dos personagens foi mudando, evoluindo. Por exemplo, a Minnie que se vê no curta Arranhando o Céu (1933) é bem diferente da vista em Dia de Banho (1946).

Weissman explica que, para conseguir fazer a restauração dessas obras, era preciso pesquisar o máximo de referências possíveis da época.

“Às vezes também consultamos os animadores. Alguns deles já conhecem o trabalho há algum tempo e sabem como os personagens deveriam ficar nos curtas,” destaca a gerente.









Resgatando personagens clássicos da Disney



A História da The Walt Disney Studios se confunde com a História da animação. E poder ver os desenhos iniciais de personagens icônicos como Pluto é, sem dúvidas, emocionante. E era justamente essa a intenção da marca ao restaurar esses curtas.

Dentre a lista de obras remasterizadas, destacam-se as produções protagonizadas por um personagem em particular: “Trabalhar nos curtas de Oswald, o Coelho da Sorte foi importante, porque por muito tempo os direitos não pertenciam à Disney”, revelou Karen.

“Bob Iger [CEO da The Walt Disney Company] fez alguns negócios, e recuperou alguns deles. Então, é muito legal ter [esses curtas] disponíveis”, finaliza a gerente.









Celebre os 100 anos da Disney com o Disney+



A família inteira vai se divertir com os curta-metragens mais clássicos da The Walt Disney Studios! Títulos como A Dança dos Esqueletos (1929), Problema Duro de Roer (1940) e vários outros já estão disponíveis na coleção Curtas do Disney+. Aproveite!