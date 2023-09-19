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Como foi feita a restauração dos curtas clássicos da Disney disponíveis no Disney+

20 de setembro de 2023
20 de setembro de 2023

As produções foram relançadas no streaming em como parte dos festejos dos 100 anos da Disney. Saiba mais! 

Em comemoração aos seus 100 anos de magia, a Disney está relançando no Disney+ alguns dos curta-metragens mais icônicos de sua História. Ao todo, 27 produções foram remasterizadas pela equipe de Restauração e Preservação do The Walt Disney Studios

“Todos [os curtas] são diferentes no que diz respeito ao que conseguimos trabalhar”, declarou Karen Weissman, gerente de Restauração e Preservação do The Walt Disney Studios, em entrevista ao site D23.com

“Para muitos [curtas] do final dos anos 1920 e início dos anos 1930, nem sempre tínhamos os elementos originais [à nossa disposição]. Alguns deles não sobreviveram com o tempo, mas alguns sim”, destacou.

Para Weissman, “isso tornou tudo um pouco mais desafiador, então tivemos que tentar encontrar a melhor fonte para obter a melhor qualidade de imagem e áudio possível”.

Curtas classicos


Recuperando 100 anos de animações da Disney


 Ao longo da História da Disney, o próprio traço dos personagens foi mudando, evoluindo. Por exemplo, a Minnie que se vê no curta  Arranhando o Céu (1933) é bem diferente da vista em Dia de Banho (1946).

Weissman explica que, para conseguir fazer a restauração dessas obras, era preciso pesquisar o máximo de referências possíveis da época. 

“Às vezes também consultamos os animadores. Alguns deles já conhecem o trabalho há algum tempo e sabem como os personagens deveriam ficar nos curtas,” destaca a gerente.

Curtas classicos Oswald


Resgatando personagens clássicos da Disney


 A História da The Walt Disney Studios se confunde com a História da animação. E poder ver os desenhos iniciais de personagens icônicos como Pluto é, sem dúvidas, emocionante. E era justamente essa a intenção da marca ao restaurar esses curtas.

Dentre a lista de obras remasterizadas, destacam-se as produções protagonizadas por um personagem em particular: “Trabalhar nos curtas de Oswald, o Coelho da Sorte foi importante, porque por muito tempo os direitos não pertenciam à Disney”, revelou Karen.

“Bob Iger [CEO da The Walt Disney Company] fez alguns negócios, e recuperou alguns deles. Então, é muito legal ter [esses curtas] disponíveis”, finaliza a gerente.

Curtas classicos


Celebre os 100 anos da Disney com o Disney+


 A família inteira vai se divertir com os curta-metragens mais clássicos da The Walt Disney Studios! Títulos como A Dança dos Esqueletos (1929), Problema Duro de Roer (1940) e vários outros já estão disponíveis na coleção Curtas do Disney+. Aproveite!

 

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