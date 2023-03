Como foi o processo de criação do figurino de Kang, o Conquistador

A caracterização do vilão de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania envolveu o trabalho de toda uma equipe. Confira os detalhes!



Em exibição nos cinemas, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania inaugura a Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e traz um novo e temido vilão: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

O antagonista enfrenta o Homem-Formiga (Paul Rudd), a Vespa (Evangeline Lilly) e os seus familiares quando eles vão parar no Reino Quântico.

Kang é um dos personagens mais poderosos do UCM e sua chegada foi planejada como algo especial. Além da incrível atuação de Majors, a produção do filme também criou um figurino especial para o vilão.









Como foi criado o figurino de Kang, o Conquistador





Andy Park, o supervisor visual do filme, foi quem criou o conceito do chamativo traje de Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. A roupa, então, foi produzida pela figurinista Sammy Sheldon Differ e sua equipe.

Em um comunicado oficial, a artista explicou que, primeiramente, foi desenvolvido o traje de Kang e, depois, a equipe verificou como ficaria a questão da mobilidade do ator na roupa. Isto é, em um segundo momento foi feito o teste para ver como Majors se moveria no figurino.

Quem já viu o filme sabe que o visual de Kang é composto por capa, armadura nas pernas e nos braços, escarcelas (parte da armadura que protege o ventre e as coxas), uma túnica (roupa longa e justa) e linhas que vão da parte de cima do vestuário até a parte inferior.

“Decidimos fazer o traje e, a princípio, deixar de lado a questão dos movimentos para ver se poderíamos recriar bem o conceito pedido”, diz Sammy Sheldon Differ.

A figurinista, então, focou em criar e coordenar a capa, a armadura nas pernas e nos braços, as escarcelas e a túnica de acordo com o que o diretor Peyton Reed queria.

Além do vestuário, a imagem do vilão se complementou com o trabalho de maquiagem feito por Jan Sewell. A maquiadora incorporou ao visual de Kang linhas sobre o seu rosto como se fossem cicatrizes.









