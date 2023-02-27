Cancel
Novidades Marvel

Como foi o processo de criação do figurino de Kang, o Conquistador

28 de fevereiro de 2023
28 de fevereiro de 2023

A caracterização do vilão de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania envolveu o trabalho de toda uma equipe. Confira os detalhes!


Em exibição nos cinemas, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania inaugura a Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e traz um novo e temido vilão: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

O antagonista enfrenta o Homem-Formiga (Paul Rudd), a Vespa (Evangeline Lilly) e os seus familiares quando eles vão parar no Reino Quântico.

Kang é um dos personagens mais poderosos do UCM e sua chegada foi planejada como algo especial. Além da incrível atuação de Majors, a produção do filme também criou um figurino especial para o vilão.


Kang


Como foi criado o figurino de Kang, o Conquistador


Andy Park, o supervisor visual do filme, foi quem criou o conceito do chamativo traje de Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. A roupa, então, foi produzida pela figurinista Sammy Sheldon Differ e sua equipe.

Em um comunicado oficial, a artista explicou que, primeiramente, foi desenvolvido o traje de Kang e, depois, a equipe verificou como ficaria a questão da mobilidade do ator na roupa. Isto é, em um segundo momento foi feito o teste para ver como Majors se moveria no figurino.

Quem já viu o filme sabe que o visual de Kang é composto por capa, armadura nas pernas e nos braços, escarcelas (parte da armadura que protege o ventre e as coxas), uma túnica (roupa longa e justa) e linhas que vão da parte de cima do vestuário até a parte inferior.

“Decidimos fazer o traje e, a princípio, deixar de lado a questão dos movimentos para ver se poderíamos recriar bem o conceito pedido”, diz Sammy Sheldon Differ

A figurinista, então, focou em criar e coordenar a capa, a armadura nas pernas e nos braços, as escarcelas e a túnica de acordo com o que o diretor Peyton Reed queria.

Além do vestuário, a imagem do vilão se complementou com o trabalho de maquiagem feito por Jan Sewell. A maquiadora incorporou ao visual de Kang linhas sobre o seu rosto como se fossem cicatrizes.


Kang


Onde ver Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


O novo filme está em cartaz nos cinemas e você pode garantir o seu ingresso pela página oficial do lançamento.

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set