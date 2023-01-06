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Como foram escolhidos os atores para dar vida aos personagens de Mundo Estranho

6 de janeiro de 2023
6 de janeiro de 2023

Conheça as vozes por trás de cada um dos integrantes da família Clade na nova animação da Disney.


A animação Mundo Estranho é uma comédia de aventura cheia de ação que acompanha uma família que está buscando seu lugar no mundo. O filme, que já está disponível no Disney+, apresenta um leque de personagens exploradores prontos para descobrir um mundo fascinante e desconhecido.

Cada um dos personagens cumpre um papel importante na família Clade e seus intérpretes foram capazes de encarnar o espírito que os representa com entusiasmo e profissionalismo. Como foi o processo de seleção das vozes originais para os personagens? Veja a seguir!

Os atores por trás dos personagens de Mundo Estranho

Para ajudar a dar vida aos personagens, os realizadores buscaram atores conhecidos que deveriam interpretar papéis desconhecidos. “Este elenco reflete a visão pura e clara de Don Hall e Qui Nguyen (diretor e co-diretor do filme). É um elenco diverso e inclusivo composto por atores com talentos únicos que agregam mais aos personagens do que já está escrito no roteiro”, disse Jamie Sparer Roberts, que esteve no comando do elenco.

Jamie ainda acrescentou: “Foi muito importante para os diretores encontrar atores que tivessem a capacidade de colaborar, improvisar e aportar ideias ao projeto. São pessoas que realmente entendem seu ofício, a atuação. Devido a isso, temos personagens bem construídos, com os quais a gente pode se identificar”.

Mundo Estranho

O elenco de voz da versão original em inglês do filme conta com a participação do ator Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, um homem de família que está em uma missão imprevisível e o veterano Dennis Quaid como o legendário explorador e pai de Searcher, Jaeger.

Além de Jaboukie Young-White como o filho de 16 anos de Searcher, Ethan, um garoto com uma grande sede de aventuras e Gabrielle Union, que dá vida a Meridian Clade, uma piloto experiente e companheira de Searcher em tudo.

O elenco de voz original conta ainda com a atriz Lucy Liu como Callisto Mal, a destemida líder de Avalonia que é a força motriz da expedição ao mundo estranho.

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