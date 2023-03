Como Jake Sully ficou paraplégico em Avatar?

Ex-fuzileiro é interpretado por Sam Worthington na produção de James Cameron. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O filme Avatar: O Caminho da Água não para de impressionar o público e a crítica em todo o mundo. O longa traz de volta Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) em mais uma fantástica aventura pelo planeta Pandora.

No entanto, essa história começou ainda em 2009, com o lançamento de Avatar. A produção dirigida por James Cameron – e disponível no Disney+ – não apenas apresentava esse planeta fantástico, como sua população, os Na’vi.

Além disso, mostrava como os seres humanos podiam controlar seus avatares. Inclusive Sully, ex-fuzileiro que ficou paraplégico após uma missão como fuzileiro na Terra.

Durante um combate, Sully acabou ferido e sua espinha lesionada. Isso fez com que ele perdesse completamente os movimentos da cintura para baixo. Agora cadeirante, Jake viu nesse programa a chance de voltar a caminhar.







