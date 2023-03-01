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Como Jake Sully ficou paraplégico em Avatar?

1 de março de 2023
1 de março de 2023

Ex-fuzileiro é interpretado por Sam Worthington na produção de James Cameron. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O filme Avatar: O Caminho da Água não para de impressionar o público e a crítica em todo o mundo. O longa traz de volta Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) em mais uma fantástica aventura pelo planeta Pandora.

No entanto, essa história começou ainda em 2009, com o lançamento de Avatar. A produção dirigida por James Cameron – e disponível no Disney+ – não apenas apresentava esse planeta fantástico, como sua população, os Na’vi.

Além disso, mostrava como os seres humanos podiam controlar seus avatares. Inclusive Sully, ex-fuzileiro que ficou paraplégico após uma missão como fuzileiro na Terra

Durante um combate, Sully acabou ferido e sua espinha lesionada. Isso fez com que ele perdesse completamente os movimentos da cintura para baixo. Agora cadeirante, Jake viu nesse programa a chance de voltar a caminhar. 

Avatar


Assista a Avatar no Disney+

Acompanhe as aventuras de Jake Sully por Pandora em Avatar. O filme está disponível com exclusividade no Disney+. Aproveite e veja o início da trama que conduz o público até os eventos de Avatar: O Caminha da Água!

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