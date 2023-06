Poderoso, rápido e com reflexos incríveis, as origens do Capitão América remontam ao seu desejo de lutar pelo seu país na Segunda Guerra Mundial.



O icônico super-herói que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, Capitão América/Steve Rogers (vivido nos filmes dos Estúdios Marvel, até então, por Chris Evans) luta pelos ideais norte-americanos e se tornou uma das figuras mais conhecidas do mundo, além de ser membro fundador dos Vingadores.

Os seus poderes possibilitaram a ele protagonizar alguns dos combates mais memoráveis do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), que os fãs podem conferir em vários filmes dos Capitão América e dos Vingadores no Disney+.

Só que como o Capitão América conseguiu os seus poderes? Qual é a origem desse super-heróis? Relembre, a seguir:









Capitão América: qual a origem de seus poderes?





O jovem Steve Rogers alistou-se no exército norte-americano para combater as forças do Eixo na Segunda Guerra Mundial, mas foi rejeitado por ter um porte físico considerado frágil.

Só que o rapaz chamou a atenção do professor Abraham Erskine, pioneiro no desenvolvimento de um super-soldado para os Estados Unidos, que viu potencial em Rogers e levou-o para o Projeto Renascer, uma experiência ousada do professor para melhorar o corpo humano até às suas capacidades máximas.

Steve Rogers foi submetido aos tratamentos de Erskine e recebeu um soro e foi exposto a uma forma única de radiação. Assim, ele realizou o sonho do professor: se tornou o primeiro Super-Soldado do mundo com muitos poderes.

Rogers, então, ficou musculoso, mais alto e ganhou uma força e agilidade espantosas. Mas logo em seguida de sua transformação, o jovem enfrentou seu primeiro desafio quando foi forçado a caçar o assassino do Dr. Erskine logo após a experiência. Ao fazê-lo, soube também do envolvimento da Hydra, a divisão científica nazista, no assassinato do cientista.





O governo dos Estados Unidos agiu rapidamente para transformar Steve Rogers num símbolo vivo de inspiração para a população e para os soldados que lutavam no estrangeiro. E, após um extenso treino de combate, ele apareceu com o uniforme colorido e patriótico como é conhecido até hoje: Capitão América.

O super-herói também ganhou um escudo quase indestrutível, com o qual se tornou extremamente eficiente tanto no ataque como na defesa. A partir daí, as aventuras do Capitão América se tornaram conhecidas mundialmente – nos quadrinhos e nas telas.

