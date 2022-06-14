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Como Obi-Wan Kenobi morreu em Star Wars?

14 de junho de 2022
14 de junho de 2022

Descubra como e em qual ponto da Saga Star Wars o Mestre Jedi encontra seu destino. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Muito antes das séries épicas e famosas da atualidade “matarem” seus protagonistas, George Lucas já fazia escola, ao terminar com a trajetória de um dos personagens mais queridos do público em Star Wars.

O cineasta levou a morte de Obi-Wan Kenobi (aqui interpretado por Alec Guinness) às telas já no primeiro filme de sua franquia — inteiramente disponível no Disney+. Mas quem se lembra como isso aconteceu?

Obi Wan Kenobi


Como Obi-Wan Kenobi morreu em Star Wars

Disponível no serviço de assinatura, a série Obi-Wan Kenobi trouxe de volta o olhar dos fãs para este personagem. Seu exílio, seu confronto com o passado e outras consequências dos eventos ocorridos na trilogia prequel de Star Wars — A Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith — são contadas.

A série se passa após a trilogia prequel, mas anos antes dos eventos da chamada trilogia clássica. E é justamente em Star Wars episódio IV: Uma Nova Esperança (1977) que Obi-Wan vê seu fim chegar pelas mãos de seu ex-aprendiz Darth Vader.

Junto de Luke (Mark Hamill) e Han Solo (Harrison Ford), Obi-Wan invade a nave de Vader a fim de resgatar a princesa Leia (Carrie Fischer). Para ajudar o grupo a fugir, Obi-Wan se envolve em um confronto direto com o Lorde Sith.

Após uma discussão sobre quem é mais forte ou mais poderoso, Vader atinge Kenobi com seu sabre de luz, e o corpo de Obi-Wan desaparece.

Porém, isso não marca o fim da participação de Obi-Wan na saga. O personagem retorna várias vezes, como um espectro, que ajuda a guiar Luke Skywalker em seu caminho como Jedi.

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Obi Wan Kenobi


Assista à série Obi-Wan Kenobi no Disney+

Acompanhe todos os episódios de Obi-Wan Kenobi com exclusividade no Disney+. Os novos capítulos estreiam todas as quartas-feiras, às 4h, somente no serviço de streaming. 

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