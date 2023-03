Como se diz "Eu sou Groot" em cada idioma

Descubra como Baby Groot – a fofíssima árvore alien da Marvel – se comunicaria nos mais diversos idiomas!



As aventuras de Eu Sou Groot, nova produção da Marvel Studios, já estão disponíveis no Disney+. Provando que as melhores coisas vêm nos menores frascos, Baby Groot e seus amigos farão a alegria de todos com suas histórias!

O personagem – seja ele criança ou já adulto – é marcado por responder a tudo com sua frase característica: “Eu sou Groot”. Mas, como será que ele responderia em outras línguas estrangeiras?

Como se diz “Eu Sou Groot” em outros idiomas

Mesmo quem não é muito bom em inglês entende que a versão original da expressão “Eu sou Groot” é “I Am Groot”, certo? No entanto, a frase ganha diferentes formas a depender do país, sabiam?

Confira abaixo como se diz “Eu Sou Groot” nos principais idiomas ao redor do mundo:

Eu Sou Groot em Alemão : Ich bin Groot

: Ich bin Groot Eu Sou Groot em Cantonês : 《我是樹人》 (Wǒ shì shù rén)

: 《我是樹人》 (Wǒ shì shù rén) Eu Sou Groot em Coreano : 나는 그루트다 (naneun geuluteuda)

: 나는 그루트다 (naneun geuluteuda) Eu Sou Groot em Eslovaco : Ja som Groot

: Ja som Groot Eu Sou Groot em Espanhol : Yo soy Groot

: Yo soy Groot Eu Sou Groot em Francês : Je s'appelle Groot

: Je s'appelle Groot Eu Sou Groot em Japonês : アイ・アム・グルート (Ai amu gurūto)

: アイ・アム・グルート (Ai amu gurūto) Eu Sou Groot em Polonês : Ja jestem Groot

: Ja jestem Groot Eu Sou Groot em Romeno : Eu sunt Groot

: Eu sunt Groot Eu Sou Groot em Tcheco: Já jsem Groot

Assista à Eu Sou Groot no Disney+

Não perca a série com cinco divertidos curtas que mostram Baby Groot em sua jornada enquanto cresce – sempre se metendo em confusão! – entre as galáxias.







Eu sou Groot | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Eu Sou Groot já está inteiramente disponível exclusivamente no Disney+. E para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!