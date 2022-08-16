Como se diz "Eu sou Groot" em cada idioma

Descubra como Baby Groot – a fofíssima árvore alien da Marvel – se comunicaria nos mais diversos idiomas!
As aventuras de Eu Sou Groot, nova produção da Marvel Studios, já estão disponíveis no Disney+. Provando que as melhores coisas vêm nos menores frascos, Baby Groot e seus amigos farão a alegria de todos com suas histórias!
O personagem – seja ele criança ou já adulto – é marcado por responder a tudo com sua frase característica: “Eu sou Groot”. Mas, como será que ele responderia em outras línguas estrangeiras?
Como se diz “Eu Sou Groot” em outros idiomas
Mesmo quem não é muito bom em inglês entende que a versão original da expressão “Eu sou Groot” é “I Am Groot”, certo? No entanto, a frase ganha diferentes formas a depender do país, sabiam?
Confira abaixo como se diz “Eu Sou Groot” nos principais idiomas ao redor do mundo:
- Eu Sou Groot em Alemão: Ich bin Groot
- Eu Sou Groot em Cantonês: 《我是樹人》 (Wǒ shì shù rén)
- Eu Sou Groot em Coreano: 나는 그루트다 (naneun geuluteuda)
- Eu Sou Groot em Eslovaco: Ja som Groot
- Eu Sou Groot em Espanhol: Yo soy Groot
- Eu Sou Groot em Francês: Je s'appelle Groot
- Eu Sou Groot em Japonês: アイ・アム・グルート (Ai amu gurūto)
- Eu Sou Groot em Polonês: Ja jestem Groot
- Eu Sou Groot em Romeno: Eu sunt Groot
- Eu Sou Groot em Tcheco: Já jsem Groot
Assista à Eu Sou Groot no Disney+
Não perca a série com cinco divertidos curtas que mostram Baby Groot em sua jornada enquanto cresce – sempre se metendo em confusão! – entre as galáxias.
Eu sou Groot | Trailer Oficial Legendado | Disney+
Eu Sou Groot já está inteiramente disponível exclusivamente no Disney+. E para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!