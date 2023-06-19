Cancel
Novidades Disney

Confira as datas atualizadas das novas estreias da Marvel, como Captain America: Brave New World e Blade

19 de junho de 2023
19 de junho de 2023

Alguns filmes dos Estúdios Marvel sofreram alterações nas previsões de seus lançamentos. Veja como ficaram as datas!

As produções da Marvel Studios seguem despertando a expectativa dos fãs e a Disney divulgou que as datas da estreia de alguns filmes foram alteradas, como as de Captain America: Brave New World, Thunderbolts e Blade.

Confira, a seguir, como ficaram as datas previstas para o lançamento dessas produções, que levam em conta as estreias nos Estados Unidos que acontecem às sextas-feiras – diferente do Brasil, cujas estreias nos cinemas são às quintas-feiras


Captain America: Brave New World


Nova data de estreia: 26 de julho de 2024.


Thunderbolts


Nova data de estreia: 20 de dezembro de 2024.


Novo filme do Deadpool (ainda sem título oficial)


Nova data de estreia: 3 de maio de 2024.

Blade


Nova data de estreia: 14 de fevereiro de 2025.

Fantastic Four


Nova data de estreia: 2 de maio de 2025.

Avengers: The Kang Dynasty


Nova data de estreia: 1º de maio de 2026.

Avengers: Secret Wars


Nova data: 7 de maio de 2027.

Todos os filmes listados acima terão seus títulos em português divulgados posteriormente, assim como trailers e pôsteres oficiais

Enquanto esses longas não chegam ao cinema, aproveite para curtir as histórias dos super-heróis e vilões da Marvel no Disney+.

Para não perder nenhuma novidade do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse a página Marvel Insider.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set