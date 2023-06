Confira as datas atualizadas das novas estreias da Marvel, como Captain America: Brave New World e Blade

Alguns filmes dos Estúdios Marvel sofreram alterações nas previsões de seus lançamentos. Veja como ficaram as datas!

As produções da Marvel Studios seguem despertando a expectativa dos fãs e a Disney divulgou que as datas da estreia de alguns filmes foram alteradas, como as de Captain America: Brave New World, Thunderbolts e Blade.

Confira, a seguir, como ficaram as datas previstas para o lançamento dessas produções, que levam em conta as estreias nos Estados Unidos que acontecem às sextas-feiras – diferente do Brasil, cujas estreias nos cinemas são às quintas-feiras.









Captain America: Brave New World



Nova data de estreia: 26 de julho de 2024.







Thunderbolts



Nova data de estreia: 20 de dezembro de 2024.





Novo filme do Deadpool (ainda sem título oficial)





Nova data de estreia: 3 de maio de 2024.





Blade



Nova data de estreia: 14 de fevereiro de 2025.





Fantastic Four



Nova data de estreia: 2 de maio de 2025.





Avengers: The Kang Dynasty



Nova data de estreia: 1º de maio de 2026.





Avengers: Secret Wars



Nova data: 7 de maio de 2027.

Todos os filmes listados acima terão seus títulos em português divulgados posteriormente, assim como trailers e pôsteres oficiais.

Enquanto esses longas não chegam ao cinema, aproveite para curtir as histórias dos super-heróis e vilões da Marvel no Disney+.

Para não perder nenhuma novidade do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse a página Marvel Insider.