Confira as próximas estreias da Fase 5 e da Fase 6 da Marvel nos cinemas e streaming

O Universo Cinematográfico Marvel se expande ainda mais com novos filmes e séries! As novidades foram divulgadas na última San Diego Comic Con, este fim de semana

Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que lutem com a ansiedade depois dos anúncios feitos na última San Diego Comic Con. Durante o maior evento de cultura pop dos Estados Unidos, foi divulgada a lista completa das próximas estreias da Marvel em live-action.

São muitos os filmes e séries que chegarão tanto aos cinemas quanto diretamente ao streaming do Disney+. Veja a seguir as próximas novidades:

Pantera Negra marca o fim da Fase 4 da Marvel

Antes de falar sobre o futuro do UCM, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, falou sobre os títulos que o público já sabe que chegarão em breve: a série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis e o filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis ganhou um novo trailer e pôster. A série de comédia com nove episódios estreia exclusivamente no Disney+ em 17 de agosto.

A produção contará com a presença de veteranos do UCM, incluindo Mark Ruffalo como Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominação, e Benedict Wong como Wong.

Feige confirmou ainda que Pantera Negra: Wakanda para Sempre encerrará a Fase 4 do UCM. Homenageando o legado deixado por Chadwick Boseman enquanto Rei T’Challa, o novo filme da Marvel estreia em 10 de novembro nos cinemas de todo o Brasil.



Fase 5 da Marvel terá de Ant-Man a Daredevil: Born Again

Com início em 2023, a Fase 5 da Marvel tem uma extensa lista de filmes e séries em sua composição. Ela começa com a estreia de Ant-Man e a Wasp: Quantumania nos cinemas, em 17 de fevereiro de 2023.

No longa, Paul Rudd e Evangeline Lilly retornam para continuar suas aventuras como o Homem-Formiga/Scott Lang e a Vespa/Hope Van Dyne. Ao lado dos pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), eles vão explorar o Reino Quântico.

Já Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn aparecem como Nick Fury e Skrull Talos em Secret Invasion. Vale lembrar que os dois se conheceram no longa Capitã Marvel. Pois bem, a série crossover mostra uma facção de Skrulls metamorfos que, há anos, se infiltraram na Terra.





Peter Quill/StarLord (Chris Pratt) e seus amigos também retornam em 2023 no longa Guardiões da Galáxia vol. 3. Peter ainda está se recuperando da perda de Gamora (Zoe Saldana), mas uma nova ameaça chega querendo destruir o universo.

Os fãs de séries terão ainda vários outros títulos para acompanhar ao longo de 2023. A série ECHO tem estreia prevista para o final do primeiro semestre de 2023. Já a segunda temporada de Loki também estreia no mesmo período.

Ironheart tem estreia prevista para o segundo semestre de 2023 enquanto Agatha: Coven Of Chaos começa a ser filmada ainda neste ano, com estreia prevista para o final do próximo ano.

O ano de 2023 deve terminar com a estreia de The Marvels nos cinemas, em 28 de julho, e com Blade, que começa a ser filmado em outubro e chega nos cinemas em 3 de novembro de 2023.

Por fim, em 2024, três surpreendentes projetos virão à público. Um deles é o filme Captain America: New World Order, que estreia nos cinemas em 3 de maio de 2024.

A série Daredevil: Born Again também animou os fãs. Sua temporada de 18 episódios trará o retorno de Charlie Cox e Vincent D’Onofrio reprisando seus papéis como Matt Murdock (Demolidor) e Wilson Fisk (Rei do Crime). O lançamento no Disney+ deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2024.

Por fim, e ainda com poucas informações sobre o projeto — Thunderbolts, apresenta um empolgante grupo de anti-heróis e vilões, com lançamento nos cinemas previsto para 26 de julho de 2024.

Avengers: The Kang Dynasty é um dos destaques da Fase 6 da Marvel

A Marvel Studios aproveitou a oportunidade para dar uma visão sobre o futuro a longo prazo de suas produções. E já adiantou os primeiros títulos da Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel.

Ano que vem será dado o início à produção de Quarteto Fantástico, que chega aos cinemas em 8 de novembro de 2024 trazendo a família mais icônica da Marvel.

Já 2025 promete ser especial para os fãs de Vingadores. Isso porque teremos a estreia de dois títulos dessa franquia: Avengers: The Kang Dynasty estreia nos cinemas em 2 de maio de 2025 enquanto Avengers: Secret Wars tem lançamento previsto para 7 de novembro de 2025.

Não deixe de acompanhar o site da Disney Brasil para saber de todos os lançamentos e novidades do UCM. E assista todas as produções da Marvel Studios, entre filmes, séries e animações, com exclusividade no Disney+.