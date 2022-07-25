Cancel
Novidades Marvel

Confira as próximas estreias da Fase 5 e da Fase 6 da Marvel nos cinemas e streaming

25 de julho de 2022
25 de julho de 2022

O Universo Cinematográfico Marvel se expande ainda mais com novos filmes e séries! As novidades foram divulgadas na última San Diego Comic Con, este fim de semana


Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que lutem com a ansiedade depois dos anúncios feitos na última San Diego Comic Con. Durante o maior evento de cultura pop dos Estados Unidos, foi divulgada a lista completa das próximas estreias da Marvel em live-action.

São muitos os filmes e séries que chegarão tanto aos cinemas quanto diretamente ao streaming do Disney+. Veja a seguir as próximas novidades:

Pantera Negra Wakanda Para Sempre

Pantera Negra marca o fim da Fase 4 da Marvel

Antes de falar sobre o futuro do UCM, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, falou sobre os títulos que o público já sabe que chegarão em breve: a série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis e o filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis ganhou um novo trailer e pôster. A série de comédia com nove episódios estreia exclusivamente no Disney+ em 17 de agosto.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

A produção contará com a presença de veteranos do UCM, incluindo Mark Ruffalo como Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominação, e Benedict Wong como Wong.

Feige confirmou ainda que Pantera Negra: Wakanda para Sempre encerrará a Fase 4 do UCM. Homenageando o legado deixado por Chadwick Boseman enquanto Rei T’Challa, o novo filme da Marvel estreia em 10 de novembro nos cinemas de todo o Brasil.

Daredevil Born Again


Fase 5 da Marvel terá de Ant-Man a Daredevil: Born Again

Com início em 2023, a Fase 5 da Marvel tem uma extensa lista de filmes e séries em sua composição. Ela começa com a estreia de Ant-Man e a Wasp: Quantumania nos cinemas, em 17 de fevereiro de 2023.

No longa, Paul Rudd e Evangeline Lilly retornam para continuar suas aventuras como o Homem-Formiga/Scott Lang e a Vespa/Hope Van Dyne. Ao lado dos pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), eles vão explorar o Reino Quântico.

Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn aparecem como Nick Fury e Skrull Talos em Secret Invasion. Vale lembrar que os dois se conheceram no longa Capitã Marvel. Pois bem, a série crossover mostra uma facção de Skrulls metamorfos que, há anos, se infiltraram na Terra.

secret Invasion

Guardiões da Galáxia vol. 3

Peter Quill/StarLord (Chris Pratt) e seus amigos também retornam em 2023 no longa Guardiões da Galáxia vol. 3. Peter ainda está se recuperando da perda de Gamora (Zoe Saldana), mas uma nova ameaça chega querendo destruir o universo.

Os fãs de séries terão ainda vários outros títulos para acompanhar ao longo de 2023. A série ECHO tem estreia prevista para o final do primeiro semestre de 2023. Já a segunda temporada de Loki também estreia no mesmo período.

Ironheart tem estreia prevista para o segundo semestre de 2023 enquanto Agatha: Coven Of Chaos começa a ser filmada ainda neste ano, com estreia prevista para o final do próximo ano.

O ano de 2023 deve terminar com a estreia de The Marvels nos cinemas, em 28 de julho, e com Blade, que começa a ser filmado em outubro e chega nos cinemas em 3 de novembro de 2023.

Blade

Captain America

Por fim, em 2024, três surpreendentes projetos virão à público. Um deles é o filme Captain America: New World Order, que estreia nos cinemas em 3 de maio de 2024.

A série Daredevil: Born Again também animou os fãs. Sua temporada de 18 episódios trará o retorno de Charlie Cox e Vincent D’Onofrio reprisando seus papéis como Matt Murdock (Demolidor) e Wilson Fisk (Rei do Crime). O lançamento no Disney+ deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2024.

Por fim, e ainda com poucas informações sobre o projeto — Thunderbolts, apresenta um empolgante grupo de anti-heróis e vilões, com lançamento nos cinemas previsto para 26 de julho de 2024.

Avengers Kang Dynasty

Avengers: The Kang Dynasty é um dos destaques da Fase 6 da Marvel

A Marvel Studios aproveitou a oportunidade para dar uma visão sobre o futuro a longo prazo de suas produções. E já adiantou os primeiros títulos da Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel.

Ano que vem será dado o início à produção de Quarteto Fantástico, que chega aos cinemas em 8 de novembro de 2024 trazendo a família mais icônica da Marvel.

Quarteto Fantástico

Já 2025 promete ser especial para os fãs de Vingadores. Isso porque teremos a estreia de dois títulos dessa franquia: Avengers: The Kang Dynasty estreia nos cinemas em 2 de maio de 2025 enquanto Avengers: Secret Wars tem lançamento previsto para 7 de novembro de 2025.

Não deixe de acompanhar o site da Disney Brasil para saber de todos os lançamentos e novidades do UCM. E assista todas as produções da Marvel Studios, entre filmes, séries e animações, com exclusividade no Disney+

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set