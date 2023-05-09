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Confira como foi a première mundial de A Pequena Sereia

9 de maio de 2023
9 de maio de 2023

Halle Bailey, Javier Bardem, Melissa McCarthy e outros integrantes do elenco de A Pequena Sereia participaram do evento realizado em Los Angeles. 


A magia do mar, a música e a aventura da história de Ariel (Halle Bailey) estão chegando! O filme live-action A Pequena Sereia estreia nos cinemas em 25 de maio e, para comemorar seu lançamento, foi realizada a première mundial em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 08 de maio.

Estiveram presentes a estrela Halle Bailey e o restante do elenco: Jonah Hauer-King (Príncipe Eric), Javier Bardem (Rei Tritão), Melissa McCarthy (Úrsula), Daveed Diggs (voz de Sebastião), Awkwafina (voz de Sabidão), Jacob Tremblay (voz de Linguado), Noma Dumezweni (Rainha) e Art Malik (Grimsby). 


La Sirenita Avant Premiere Halle Bailey


O diretor e produtor Rob Marshall, o roteirista David Magee, os produtores Marc Platt e John DeLuca, o compositor Alan Menken e o produtor executivo Jeffrey Silver também participaram do evento.

Além disso, foram convidados Jodi Benson, Heidi Klum, Yvette Nicole Brown, Anika Noni Rose, Eric Benet, John Stamos, Ellen Pompeo e Alyssa Milano, entre outros.

Não perca a estreia de A Pequena Sereia


Faltam poucos dias para uma das estreias mais aguardadas do ano. Entre no clima de A Pequena Sereia vendo as fotos da incrível première e não deixe de assistir ao filme no cinema a partir do dia 25 de maio!

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  • Halle Bailey

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  • Jonah Hauer-King

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  • Melissa McCarthy

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  • Javier Bardem

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  • Daveed Diggs

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  • Awkwafina

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  • Jacob Tremblay

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  • Noma Dumezweni

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  • Art Malik

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  •  John DeLuca e Rob Marshall

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  • Alan Menken

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  • Marc Platt

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  • Jeffrey Silver

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  • Jodi Benson

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  • Anika Noni Rose

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  • Eric Benet

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