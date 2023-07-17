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NOVIDADES DISNEY+

Confira o trailer e a sinopse de Mansão Mal-Assombrada

17 de julho de 2023
17 de julho de 2023

Prepare-se para conhecer em breve no cinema, uma mansão cheia de mistérios e fantasmas no mais novo lançamento da Disney.


Você está convidado para a Mansão Mal-Assombrada! O novo filme da Disney chega aos cinemas no dia 27 de julho com um elenco repleto de artistas talentosos e conhecidos do público.

Entre eles, estão Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny Devito, Jared Leto e a premiada Jamie Lee Curtis. Confira o trailer abaixo:



Qual a história de Mansão Mal-Assombrada?


Inspirado na clássica atração dos parques da Disney, o filme conta a história de Gabbie (Rosario Dawson). Ela é uma médica bem-sucedida, mãe de um filho pequeno, Travis (Chase Dillon), e acaba de se mudar para uma nova casa na cidade de Nova Orleans.

O problema é que os dois logo descobrirão que a mansão é mal-assombrada! Gabbie recruta, então, um time de especialistas espirituais para livrar a casa dos invasores sobrenaturais

Fazem parte da inusitada equipe o especialista em eventos paranormais Ben (LaKeith Stanfield) e o padre Kent (vivido por Owen Wilson), entre outros.

Como você pode ver no trailer (acima), a “missão” não será nada fácil e os personagens vão passar por muitos apuros e momentos bem engraçados nas mãos dos fantasmas


Não perca a estreia de Mansão Mal-Assombrada nos cinemas


Junte-se a esse divertido grupo e explore os mistérios da Mansão Mal-Assombrada a partir de 27 de julho exclusivamente nos cinemas!

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