Confira quem são os apresentadores de Art Attack: Modo Desafio

Cinco jovens mostram todo o seu talento e criatividade em Art Attack: Modo Desafio, nova produção do Disney+. Saiba mais!



Art Attack: Modo Desafio já está disponível no Disney+ com seus 12 episódios muito divertidos!

A série é a nova versão de um clássico programa dos anos 2000 do Disney Channel e coloca os participantes para resolverem desafios diferentes de tudo o que você já viu.









'Art Attack: Modo Desafio' | Trailer Oficial | Disney+



Em um dos episódios, por exemplo, eles precisam fazer um curta-metragem de animação em stop motion. A solução é trabalhar em equipe e caprichar na criatividade!

Mas quem são os apresentadores dessa nova versão? Descubra abaixo!



Conheça os apresentadores de Art Attack: Modo Desafio



A equipe de apresentadores da versão brasileira da série é formada por cinco jovens influenciadores, criadores de conteúdo e artistas. Conheça mais sobre cada um deles:





1. Carol Wang



Carol Wang é uma jovem artista que trabalha com técnicas de escultura, pintura, desenho, grafite, customizações e tatuagens. Além disso, ela participa de batalhas de arte ao vivo, leilões, eventos artísticos e parcerias criativas com grandes marcas.

“Eu já tinha feito algumas coisas com desenho, escultura, mas a gente vê que, no Art Attack, é muito desafiador, é surreal. A gente saiu da nossa zona de conforto e teve que ir atrás de suporte um do outro e acho que isso foi muito legal”, disse a apresentadora, explicando sobre os desafios da série em entrevista exclusiva ao site da Disney Brasil.









2. Cauê Bueno



Youtuber especializado em criação de conteúdo (especialmente os relacionados a videogames), Cauê Bueno é conhecido por suas séries de gameplays, pelos seus vlogs e reacts super divertidos.

Cauê também colabora frequentemente com outros criadores de conteúdos online, sempre com sua personalidade cativante e humor leve e espontâneo.

“O mais difícil para mim foi o episódio aquático [episódio 2, cujo desafio era criar um cenário de fundo de mar no estúdio]. Ele, visualmente, é lindo, mas era muito difícil de fazer porque tivemos que usar coisas [materiais] que não conhecíamos. A gente teve que aprender ali, acertando e errando”, esclareceu Cauê.





3. Maju Sanchez





Atriz, cantora, locutora e criadora de conteúdo, Maju Sanchez tem exibido seu talento na mídia tradicional e também na internet.

A jovem é apaixonada pela América Latina e procura sempre ampliar seus conhecimentos por meio da arte e cultura de cada país da região.

“Eu conhecia o Art Attack desde muito pequena e foi uma referência, além de arte, de apresentação de programa. Eu brincava de apresentar programas pelo Art Attack. Hoje, estar envolvida nesse projeto é um presente, de tão grandioso que é”, relembra a apresentadora.





4. Paty Leda



Paty Leda é uma influenciadora que adora compartilhar seu dia a dia na internet e inspirar outras pessoas a ter uma rotina mais leve, colorida e criativa.

Ela ama tudo que envolve arte e criatividade. Em seus perfis nas redes sociais, mantém um papo permanente com seus seguidores, falando sobre criatividade, moda, beleza, jogos e entretenimento, ao mesmo tempo em que desenvolve conteúdo criativo em parceria com diversas marcas.

O seu espírito alegre não ficou de fora dos bastidores da gravação. “A gente se divertia demais. Gravamos em Buenos Aires [na Argentina] e colocamos um monte de música brasileira para aquecer todo mundo e entrar já no clima. Foi tudo muito divertido… Dentro do estúdio, fora do estúdio, na nossa convivência morando juntos em outro país.”









5. Tom Filho



Ator, cantor, fotógrafo e criador de tudo aquilo que a arte permite, Tom Filho é conhecido nas redes sociais por suas fotos criativas e inspiradoras.

Além disso, Tom Filho está presente em campanhas publicitárias das mais diversas marcas. Em entrevista, ele descreveu a participação na série como a realização de um sonho.

“É uma coisa que eu sempre quis desde pequeno. Eu assistia a Art Attack e criei essa vontade de estar na frente diante das câmeras. Fazer parte do Art Attack: Modo Desafio é um sonho realizado. Posso dizer que o Tom criancinha realizou o sonho de fazer o que ama”, afirma.





