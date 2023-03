Confira tudo sobre os Deviants antes de assistir Eternals no Disney+

O novo e incrível time de super-heróis enfrenta o inimigo mais antigo da humanidade.

Após uma estreia de sucesso nas telas do mundo inteiro, Eternals, do estúdios Marvel, desembarcou no Disney+. O novo time de super-heróis do Universo Cinematográfico Marvel é forçado a sair das sombras para conhecer e enfrentar o inimigo mais antigo do homem: os Deviants.

Os Deviants: Inimigos históricos dos Eternals

Uma raça de heróis imortais de elite que vivem secretamente na Terra há anos para proteger e nutrir civilizações se depara com uma tragédia inesperada: uma nova invasão dos Deviants, as criaturas mutantes e os principais vilões com quem lutaram ao longo da história.

Os Deviants são monstros poderosos e destrutivos que têm a capacidade de se transformar fisicamente.

Eles são tão fortes e resistentes como qualquer um dos Eternals. Por isso, os Celestiais chamaram os dez super-heróis para defender a terra desses vilões em seu novo despertar.

Quem são os 10 Eternals?

Ikaris (interpretado por Richard Madden), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Kingo (Kumail Nanjiani), Thena (Angelina Jolie), Gilgamesh (Ma Dong-Seok, también conocido como Don Lee), Druig (Barry Keoghan), Phastos (Brian Tyree Henry ), Ajak (Salma Hayek) y Makkari (Lauren Ridloff) formam parte dos Eternals.