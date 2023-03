Conheça 4 curiosidades sobre Jameela Jamil, atriz que vive Titania, a vilã de Mulher-Hulk

Conheça mais a atriz da Marvel que vem conquistando o público com sua atuação e seu ativismo nas redes sociais.

Os fãs da Marvel estão cada vez mais encantados pela história de Jennifer Walters (Tatiana Maslany) em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis no Disney+. No entanto, a vilã Titania (Jameela Jamil) também chamou atenção em sua única aparição – até o momento.

Jameela Jamil pode ser estreante no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), porém, tem uma carreira repleta de fatos curiosos. A seguir, conheça um pouco mais sobre essa atriz que já chegou marcando seu espaço no coração do público:







De professora a atriz: Jameela Jamil trabalhou em diversas áreas





Nascida em Londres, na Inglaterra, Jameela Jamil era professora de inglês quando foi descoberta. Ela começou sua carreira na TV, apresentando um programa de entretenimento local.

Ao se formar em jornalismo, começou a escrever para revistas e jornais como a Cosmopolitan e o Huffington Post. Jameela trabalhou ainda na rádio BBC.

Durante seus anos nas redações, a britânica também atuou como modelo, tendo se tornado o rosto de uma famosa marca de maquiagens. Jamila também trabalhou como stylist de moda e se mudou para os Estados Unidos para ser roteirista.





Jameela Jamil deu aulas para estrangeiros na juventude





Quando tinha 17 anos, a atriz de Mulher-Hulk se envolveu em um grave acidente automobilístico. Como resultado, machucou as costas, perdendo parte dos movimentos.

Sua recuperação levou cerca de um ano e meio – e foi nesse período que ela começou a ensinar inglês para estrangeiros.







A carreira de Jameela na atuação é bem recente





Apesar de ter trabalhado em diversas áreas do entretenimento, o primeiro trabalho de Jameela Jamil como atriz foi em 2016.

Mesmo sem nenhuma experiência com atuação, ela conseguiu um papel em uma famosa série de comédia, em que trabalhava ao lado de Kristen Bell e Ted Danson. No entanto, a britânica costuma dizer que não assiste a nenhum de seus trabalhos na TV.





Jameela é grande defensora da quebra dos padrões estéticos na mídia







A atriz de 36 anos já contou, em diversas entrevistas, que sofreu bullying por seu tom de pele e pela forma de seu corpo. E que sua mãe a pressionava para que ela fosse sempre muito magra.

Hoje em dia, Jameela encabeça um movimento chamado I Weight (Eu Peso, em tradução livre). Através das redes sociais, ela incentiva seus seguidores a se medirem por aquilo que consideram valioso, e não pelos números da balança ou pelo que a indústria da beleza diz ser o padrão.







Os dois primeiros episódios de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis já estão disponíveis no Disney+. Acompanhe a história de Jen Walters que, além de lidar com seus casos no tribunal, precisa aprender a conviver com um Hulk dentro de si.

Como se isso não fosse o suficiente, a advogada também precisará encarar Jameela Jamil na pele da vilã Titania! Os novos episódios de Mulher-Hulk estreias semanalmente, sempre às quintas-feiras.

