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NOVIDADES DISNEY+

Conheça a Coleção Pride e celebre o orgulho LGBTQ+ no Disney+

29 de junho de 2023
29 de junho de 2023

A Coleção Pride é uma seleção de produções dividida em cinco partes e traz histórias inspiradoras relacionadas à temática LGBTQ+.


O Disney+ disponibiliza, em seu catálogo, uma seção especial com o nome de “Coleção Pride”, que reúne produções que dão destaque a artistas, personagens e produções da comunidade LGBTQ+.

Junho, quando se celebra o Mês do Orgulho LGBTQ+, é o momento perfeito para conhecer a Coleção Pride e embarcar nessas histórias marcantes. Saiba mais sobre os conteúdos dessa seleção:

Segredos Mágicos


Quais filmes e séries estão na coleção Pride do Disney+?


A Coleção Pride é dividida em cinco partes: Talentos LGBTQ+, Episódios Pride, GLAAD: vencedores e indicados, Filmes/curtas e Séries. 

O termo GLAAD é uma referência à Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, organização não-governamental dos Estados Unidos que premia produções que valorizam a diversidade sexual e de gênero.

Se você entrar agora mesmo na Coleção Pride vai encontrar títulos como Howard – Sons de um Gênio (2020), Segredos Mágicos (2020), Elton John: O Show da Despedida (2022), Trevor: O Musical (2022) e Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), especial lançado em 2023.

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)


Comemore o Mês do Orgulho LGBTQ+ no Disney+


Com a Coleção Pride, ficou mais fácil para você fazer uma maratona especial em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQ+. Agora é só escolher com qual você vai começar e dar o play no Disney+!

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