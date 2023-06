Conheça a Coleção Pride e celebre o orgulho LGBTQ+ no Disney+

A Coleção Pride é uma seleção de produções dividida em cinco partes e traz histórias inspiradoras relacionadas à temática LGBTQ+.



O Disney+ disponibiliza, em seu catálogo, uma seção especial com o nome de “Coleção Pride”, que reúne produções que dão destaque a artistas, personagens e produções da comunidade LGBTQ+.

Junho, quando se celebra o Mês do Orgulho LGBTQ+, é o momento perfeito para conhecer a Coleção Pride e embarcar nessas histórias marcantes. Saiba mais sobre os conteúdos dessa seleção:









Quais filmes e séries estão na coleção Pride do Disney+?



A Coleção Pride é dividida em cinco partes: Talentos LGBTQ+, Episódios Pride, GLAAD: vencedores e indicados, Filmes/curtas e Séries.

O termo GLAAD é uma referência à Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, organização não-governamental dos Estados Unidos que premia produções que valorizam a diversidade sexual e de gênero.

Se você entrar agora mesmo na Coleção Pride vai encontrar títulos como Howard – Sons de um Gênio (2020), Segredos Mágicos (2020), Elton John: O Show da Despedida (2022), Trevor: O Musical (2022) e Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), especial lançado em 2023.









Comemore o Mês do Orgulho LGBTQ+ no Disney+



Com a Coleção Pride, ficou mais fácil para você fazer uma maratona especial em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQ+. Agora é só escolher com qual você vai começar e dar o play no Disney+!