Conheça a curiosa paixão de Jeremy Renner compartilhada pelo ator no Projeto Renner

O ator norte-americano Jeremy Renner – o Gavião Arqueiro dos Estúdios Marvel –, está pronto para um projeto diretamente ligado a uma de suas maiores paixões fora de sua atuação... E você poderá conhecê-la na série Projeto Renner!

Comprar e reformar grandes veículos: a paixão de Jeremy Renner





Em sua vida pessoal, o ator Jeremy Renner é um construtor veterano com paixão por comprar e reformar completamente grandes veículos com a ajuda de suas conexões com fabricantes globais.

Entre as transformações que Renner já comandou estão a de um ônibus de turismo convertido em um estúdio de música móvel; um caminhão de entregas que virou uma instalação móvel de tratamento de água; um ônibus de transporte transformado em um centro de recreação móvel; e até um ônibus urbano que agora é um estúdio de dança móvel.

Projeto Renner: viajar o mundo para causar impacto em diferentes comunidades





A nova série leva Jeremy em uma turnê mundial desde sua cidade natal, Reno (em Nevada), passando por Chicago, também nos Estados Unidos, e chegando a Cabo San Lucas, no México, e até a Rajasthan, na Índia.

Em cada localidade, Jeremy se conecta com organizações líderes locais como Big Brothers Big Sisters, The BASE Chicago, Uva Jagriti Sansthan e Casa Hogar de Cabo San Lucas para aprender sobre as necessidades de cada comunidade.

Veja o Projeto Renner no Disney+!





A série, que apresenta um outro lado do ator Jeremy Renner e seu grande trabalho junto às comunidades de diferentes localidades, está disponível com exclusividade no Disney+ a partir de 12 de abril. Não perca a oportunidade de acompanhar esse interessante e importante trabalho!