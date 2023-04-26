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Conheça a realidade das jogadoras de futebol feminino da Austrália na série Matildas: A Caminho do Mundial

27 de abril de 2023
27 de abril de 2023

Matildas: A Caminho do Mundial já está disponível no Disney+. Saiba mais detalhes sobre essa inspiradora série documental.


Se você é fã de esportes e de histórias de superação, vai adorar Matildas: A Caminho do Mundial, a nova série documental do Disney+ sobre a seleção australiana de futebol feminino.

A produção traz uma visão inspiradora sobre as Matildas (apelido dado à equipe) enquanto elas se preparam para a Copa do Mundo de 2023, que será disputada na própria Austrália e na Nova Zelândia

Saiba mais!

Matildas: A Caminho do Mundial


Sobre o que é Matildas: A Caminho do Mundial

Sam Kerr, Ellie Carpenter e Mary Fowler, entre outras atletas, mostram os sacrifícios que fizeram e as lutas que superaram para se tornarem as melhores jogadoras de futebol do seu país.

Apesar dos obstáculos, todas elas têm o mesmo objetivo: deixar um legado duradouro e inspirar as gerações futuras a seguirem seus sonhos e a nunca desistirem.

Quantos episódios tem Matildas: A Caminho do Mundial

Matildas: A Caminho do Mundial tem seis episódios que contam a história da vida das jogadoras dentro e fora dos gramados, revelando de maneira pessoal e íntima os bastidores do futebol feminino na Austrália.

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