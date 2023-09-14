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Novidades Disney+

Conheça Animais de Perto com Bertie Gregory, nova série sobre natureza no Disney+

14 de setembro de 2023
14 de setembro de 2023

Explorador da National Geographic mostra a vida selvagem como você nunca viu antes!


Os fãs de produções sobre animais e a natureza encontram no Disney+ diversos títulos com a assinatura da National Geographic para curtir. O mais recente deles é Animais de Perto com Bertie Gregory, que acaba de estrear no serviço de streaming!

Bertie Gregory é um cineasta britânico e explorador da Nat Geo. Na série Animais de Perto, ele viaja pelo mundo para mostrar a vida selvagem como nunca foi feito antes.

Bertie e sua equipe encaram condições extremas equipados com tecnologia de ponta, a fim de registrar os desafios e os momentos extraordinários que certos animais enfrentam.

Animais de Perto com Bertie Gregory mostra todos os momentos que o grupo enfrenta enquanto se adapta à imprevisível vida selvagem em ambientes remotos, onde as filmagens raramente acontecem conforme o planejado.

Bertie Gregory


Animais de Perto: viaje para diferentes cenários com o Disney+


Embarque nessa aventura com o Disney+ em Animais de Perto com Bertie Gregory. O streaming também traz produções sobre a natureza selvagem, explorações em locais intocados, a vida dos animais em diferentes planetas e leva você, inclusive, até o espaço

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