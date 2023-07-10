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NOVIDADES DISNEY+

Conheça Art Attack: Modo Desafio e Art Attack: Snacks, novas produções do Disney+

10 de julho de 2023
10 de julho de 2023

Desde projetar uma mansão até criar um robô gigante, os participantes vão passar por 12 desafios artísticos diferentes.


As portas se abrem e a aventura começa! Os cinco criadores de conteúdo e fãs do Art Attack (clássico programa infantil dos anos 1990) estão prontos para participar da nova versão da produção, chamada Art Attack: Modo Desafio, para curtir em breve no Disney+.


'Art Attack: Modo Desafio' | Trailer Oficial | Disney+


Sobre o que é Art Attack: Modo Desafio?


Na produção, os participantes enfrentarão 12 desafios artísticos de proporções épicas, como criar um robô gigante a partir de sucata, fazer um curta-metragem de animação e projetar uma mansão aterrorizante.

Eles serão levados aos limites de sua criatividade e terão que trabalhar em equipe, consultar especialistas, fazer testes... E nunca desistir! Mas cuidado, os participantes não estão sozinhos

Um personagem misterioso aparece quando eles menos esperam e complica suas missões. Será que eles conseguirão vencer os desafios?

Art Attack: Snack apresenta ideias legais para fazer em casa


Além de Art Attack: Modo Desafio, também será lançado Art Attack: Snack, produção com ótimas dicas para você fazer arte em casa, de forma divertida e fácil.

Quando Art Attack: Modo Desafio e Art Attack: Snack estreiam no Disney+?


Art Attack: Modo Desafio e Art Attack: Snack estreiam no dia 26 de julho, diretamente no Disney+. É hora de colocar a mão na massa com essas atrações imperdíveis!

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