Conheça Art Attack: Modo Desafio e Art Attack: Snacks, novas produções do Disney+

Desde projetar uma mansão até criar um robô gigante, os participantes vão passar por 12 desafios artísticos diferentes.



As portas se abrem e a aventura começa! Os cinco criadores de conteúdo e fãs do Art Attack (clássico programa infantil dos anos 1990) estão prontos para participar da nova versão da produção, chamada Art Attack: Modo Desafio, para curtir em breve no Disney+.







'Art Attack: Modo Desafio' | Teaser | Disney+



Sobre o que é Art Attack: Modo Desafio?



Na produção, os participantes enfrentarão 12 desafios artísticos de proporções épicas, como criar um robô gigante a partir de sucata, fazer um curta-metragem de animação e projetar uma mansão aterrorizante.

Eles serão levados aos limites de sua criatividade e terão que trabalhar em equipe, consultar especialistas, fazer testes... E nunca desistir! Mas cuidado, os participantes não estão sozinhos.

Um personagem misterioso aparece quando eles menos esperam e complica suas missões. Será que eles conseguirão vencer os desafios?





Art Attack: Snacks apresenta ideias legais para fazer em casa



Além de Art Attack: Modo Desafio, também será lançado Art Attack: Snacks, produção com ótimas dicas para você fazer arte em casa, de forma divertida e fácil.





Quando Art Attack: Modo Desafio e Art Attack: Snacks estreiam no Disney+?



Art Attack: Modo Desafio e Art Attack: Snacks estreiam no dia 26 de julho, diretamente no Disney+. É hora de colocar a mão na massa com essas atrações imperdíveis!