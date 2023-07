Conheça as principais estreias de julho de 2023 no Disney+

De novas temporadas de séries aclamadas a incríveis lançamentos: fique ligado nos destaques das férias de julho no streaming!





As férias chegaram e ao longo do mês o Disney+ será a companhia perfeita para adultos e crianças de todas as idades. Confira, a seguir, os destaques da programação de julho no Disney+ e prepare-se para se divertir muito!

Julho de 2023 no Disney

5 de julho







Kizazi Moto: Geração Fogo



Com produção executiva do diretor vencedor do Oscar®, Peter Ramsey, a produção é composta de uma série de curtas-metragens feitos por uma nova geração de criadores de animação.

Cada curta se baseia em perspectivas únicas africanas e do afrofuturismo para imaginar mundos novos e corajosos de tecnologia avançada, alienígenas, espíritos e monstros. Esta é a África como você nunca viu.







Puppy Dog Pals - Temporada 5





O apetite de aventura dos fofíssimos cachorrinhos Bingo e Rolly nunca acaba! Agora eles voam ao redor do mundo e da Puppy Playcare em historinhas repletas de diversão.

A turma está de volta com novos amigos, Buster e Leo! Juntos, eles continuam a fazer de tudo para ajudar seus humanos e uns aos outros!





Alice na Doceria das Maravilhas



Quando a jovem Alice herda um encantado livro de receitas de sua bisavó, ela se torna responsável pela confeitaria do País das Maravilhas e descobre a magia da comida nesta deliciosa produção!





12 de julho



Restaurantes no Fim do Mundo



Para comandar qualquer restaurante é preciso tenacidade e determinação. Contudo, aqueles que se instalam na natureza, longe das rotas normais de fornecimento, são ainda mais especiais.

Kristen Kish viaja nesta série da National Geographic para diferentes locais remotos para aprender como os chefs superam ​​desafios para servir pratos memoráveis ​​nos lugares mais inóspitos da Terra.







Segredos em Sulphur Springs - Temporada 3





À medida que continuam viajando no tempo, Griffin Campbell (Preston Oliver), Harper Dunn (Kyliegh Curran) e Savannah Dillon (Elle Graham) desvendam ainda mais segredos e mistérios por trás do hotel Tremont e do fantasma que o assombra.





14 de julho





C.H.U.E.C.O



A primeira sitcom do selo Disney+ Original Productions produzida na América Latina é estrelada pelo comediante argentino Darío Barassi (Juan) e por Agustín "Soy Rada" Aristarán como a voz de Chueco.

Juan Gustozzi é um professor que se esforça muito para pagar as contas, mas sua sorte muda radicalmente quando herda uma grande fortuna. Mas há uma condição para recebê-la: cuidar de Chueco, o chimpanzé de estimação do falecido tio que lhe deixou a herança.

Convencido de que isso acabará com seus problemas, Juan aceita a oferta, sem saber que a chegada do animal desencadeará o caos na sua casa e em sua vida.





19 de julho



Avante: Nos Bastidores de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



Avante é uma série documental da Marvel que apresenta o processo de criação de novas produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)

Junte-se ao elenco e equipe e mergulhe profundamente na criação de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" Misturando filmagens imersivas dos bastidores com entrevistas exclusivas, Avante revela como um mundo incrivelmente novo foi levado para o cinema.







Spidey e seus Amigos Espetaculares – Temporada 2 (episódios 13 ao 16)





Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales continuam suas aventuras de super-heróis como a Equipe Spidey. Agora, eles contam com a ajuda de alguns dos Vingadores: Homem de Ferro, Homem-Formiga, Vespa e Réptil.

Juntos, eles enfrentam novos inimigos complicados, como Electro, Gata Negra, Homem-Areia e Zola em um esforço para protegerem não apenas sua comunidade, mas o mundo natural ao seu redor.







26 de julho



Mickey Mouse Funhouse – Temporada 2 (episódios do 7 ao 13)



A 2ª temporada de Mickey Mouse Funhouse acompanha Mickey, Minnie e seus amigos – Margarida, Donald e Pateta – entrando na casa de diversões e subindo a Escada para Qualquer Lugar até mundos ainda mais fantásticos de aventura e imaginação!





28 de julho



O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse: Confusões Nostálgicas



Mickey revisita o passado assistindo a filmes caseiros antigos, mas quando ele liberta acidentalmente centenas de Mickeys do clássico O Vapor Willie do rolo de filme, ele e a turma precisam impedir que as versões antigas causem o caos na cidade com suas travessuras.