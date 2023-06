Conheça Chibiverso, a série que traz vários personagens da Disney em novas aventuras

Com quatro episódios de até 23 minutos, Chibiverso é uma ótima opção de série infantil no catálogo do Disney+.



Quem tem crianças em casa já pode se programar para ver, junto com elas, a série animada Chibiverso (2022), recém-lançada no Disney+.

São quatro episódios, que vão de 22 a 23 minutos, bem divertidos e leves de assistir. E o melhor: personagens marcantes de outras produções aparecem na história. Descubra mais informações a seguir!

Sobre o que é a série Chibiverso?



A abertura da série já antecipa o que o público pode esperar. Nela, cientistas de um “laboratório hiper confidencial da Disney” misturam várias histórias em uma máquina e o resultado é.. Chibiverso!

Isso mesmo, um universo com personagens que muitas crianças já conhecem, mas de um jeito diferente!

Entre eles, estão Phineas e Ferb (da série Phineas e Ferb), Anne Boonchuy (de Amphibia) e Molly McGee (de Molly McGee e o Fantasma). Cada um vivendo aventuras divertidas e inesquecíveis!

Aproveite Chibiverso no Disney+





Agora que você já sabe do que se trata, é só reunir a família e dar o play em Chibiverso no Disney+.

Aproveite também para ver Chibi Tiny Tales (2021), que traz curtas animados de 2 minutos com a mesma abordagem de Chibiverso!